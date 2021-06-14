Яєчний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від Дмитра Шевченка
14.06.2021
Яєчний лікер — це густий алкогольний напій з яскраво вираженим специфічним смаком. Його люблять подавати в Німеччині до святкового столу. Цей напій вживають як у чистому вигляді, так і додають до коктейлів, кави і кондитерських виробів. А яєчний лікер, приготований в домашніх умовах, вийде навіть смачнішим, ніж магазинний. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко пропонує рецепт смачного яєчного лікеру.
Інгредієнти:
- цукор — 400 г
- солодке біле вино — 150 мл
- горілка — 150 мл
- молоко — 500 мл
- яєчні жовтки — 6 шт.
- ванільний цукор — за смаком
Більше на тему: Кавовий лікер: рецепт покроково
Спосіб приготування:
- Збивайте яєчні жовтки протягом 10 хвилин.
- Додайте 200 г цукру і збивайте ще 10 хвилин.
- У каструлю всипте 200 г цукру, також додайте молоко і ванільний цукор.
- Доведіть до кипіння і проваріть суміш 10 хвилин на слабкому вогні. Постійно помішуйте і збирайте піну. Зніміть каструлю і дайте суміші охолонути до кімнатної температури.
- Влийте горілку і вино тонкою цівкою в жовтки. Обережно перемішайте, щоб жовтки не осіли на дні. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 30 хвилин.
- Охололий молочний сироп змішайте з яєчною сумішшю. Настоюйте яєчний лікер 4 години в холодильнику.
- Процідіть яєчний лікер через марлю або сито, розлийте в пляшки і герметично закоркуйте.
Більше на тему: М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+