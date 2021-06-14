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Яєчний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від Дмитра Шевченка

14.06.2021

Яєчний лікер — це густий алкогольний напій з яскраво вираженим специфічним смаком. Його люблять подавати в Німеччині до святкового столу. Цей напій вживають як у чистому вигляді, так і додають до коктейлів, кави і кондитерських виробів. А яєчний лікер, приготований в домашніх умовах, вийде навіть смачнішим, ніж магазинний. Спеціально для читачів STB.UA  учасник  «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко пропонує рецепт смачного яєчного лікеру. 

яичный ликер

Інгредієнти:

  • цукор — 400 г
  • солодке біле вино — 150 мл
  • горілка — 150 мл
  • молоко — 500 мл
  • яєчні жовтки — 6 шт.
  • ванільний цукор — за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Збивайте яєчні жовтки протягом 10 хвилин.
  2. Додайте 200 г цукру і збивайте ще 10 хвилин.
  3. У каструлю всипте 200 г цукру, також додайте молоко і ванільний цукор.
  4. Доведіть до кипіння і проваріть суміш 10 хвилин на слабкому вогні. Постійно помішуйте і збирайте піну. Зніміть каструлю і дайте суміші охолонути до кімнатної температури.
  5. Влийте горілку і вино тонкою цівкою в жовтки. Обережно перемішайте, щоб жовтки не осіли на дні. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 30 хвилин.
  6. Охололий молочний сироп змішайте з яєчною сумішшю. Настоюйте яєчний лікер 4 години в холодильнику.
  7. Процідіть яєчний лікер через марлю або сито, розлийте в пляшки і герметично закоркуйте.

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