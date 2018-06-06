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Кавовий лікер: рецепт покроково

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Хочете дізнатися, як приготувати кавовий лікер в домашніх умовах? Цей смачний напій стане приємним доповненням до будь-якого меню. Дізнайтеся, як впоратися з приготуванням максимально швидко й просто. Дивіться рецепт кавового лікеру покроково в нашому матеріалі!

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Кофейный ликер

Складові:

  • Кава дрібного помелу — ¼ склянки
  • Вода — 2 ¼ склянки
  • Коричневий або білий цукор — 1 склянка
  • Ваніль — 1 стручок
  • Світлий ром — 1 ½ склянки

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Приготування кавового лікеру:

  1. Насипати каву в скляну банку з кришкою. Влити туди 1 ¼ склянки чистої холодної води, закрити кришкою та гарненько струснути. Залишити суміш у холодильнику на 12 годин.
  2. По закінченню терміну процідити через кавовий фільтр або марлю в іншу банку, накрити кришкою.
  3. Приготувати сироп. У каструлі змішати цукор і 1 склянку води, довести до кипіння. Потім зняти з вогню і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.
  4. У скляну банку з кавою додати охолоджений сироп, ваніль і ром. Залишити настоюватися 3 дні.
  5. Після закінчення 3 днів прибрати з банки стручок ванілі, а сам лікер перелити в зручну пляшку.

Смачного!

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