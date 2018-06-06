Хочете дізнатися, як приготувати кавовий лікер в домашніх умовах? Цей смачний напій стане приємним доповненням до будь-якого меню. Дізнайтеся, як впоратися з приготуванням максимально швидко й просто. Дивіться рецепт кавового лікеру покроково в нашому матеріалі!
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Складові:
- Кава дрібного помелу — ¼ склянки
- Вода — 2 ¼ склянки
- Коричневий або білий цукор — 1 склянка
- Ваніль — 1 стручок
- Світлий ром — 1 ½ склянки
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Приготування кавового лікеру:
- Насипати каву в скляну банку з кришкою. Влити туди 1 ¼ склянки чистої холодної води, закрити кришкою та гарненько струснути. Залишити суміш у холодильнику на 12 годин.
- По закінченню терміну процідити через кавовий фільтр або марлю в іншу банку, накрити кришкою.
- Приготувати сироп. У каструлі змішати цукор і 1 склянку води, довести до кипіння. Потім зняти з вогню і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.
- У скляну банку з кавою додати охолоджений сироп, ваніль і ром. Залишити настоюватися 3 дні.
- Після закінчення 3 днів прибрати з банки стручок ванілі, а сам лікер перелити в зручну пляшку.
Смачного!