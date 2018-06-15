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Телеканал СТБ / М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах

М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах

Телеканал СТБ

М’ятний лікер  це ідеальний літній напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, літня, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікер. Наш покроковий рецепт в домашніх умовах дуже простий. Крім того, від цього напою будуть в захваті всі ваші близькі!

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Мятный ликер

Складові:

  • М’ята – 40–50 г (2 склянки)
  • Якісна горілка або розведений 40–45% етиловий спирт – 1 літр
  • Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити 200 г меду)
  • Вода – 250 мл

Рецепт:

  1. Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, в якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.
  2. Настоювати 2 тижні в темному місці при кімнатній температурі, кожні пару днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою.
  3. Фільтруємо рідину через марлю, листя віджимаємо і можемо сміливо викидати – вони нам більше не потрібні.
  4. Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду та цукор, доводимо до кипіння і варимо протягом декількох хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.
  5. Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закриваємо.
  6. Витримуємо лікер в холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо через кілька шарів марлі або через вату. В процесі витримки лікер може злегка потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.

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Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може близько 2-х років.

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