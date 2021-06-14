Яичный ликер: рецепт приготовления в домашних условиях от Дмитрия Шевченко
14.06.2021
Яичный ликер — это густой алкогольный напиток с ярко выраженным специфическим вкусом. Его любят подавать в Германии к праздничному столу. Этот напиток употребляют как в чистом виде, так и добавляют в коктейли, кофе и кондитерские изделия. А яичный ликер, приготовленный в домашних условиях, получится даже вкуснее, чем магазинный. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного яичного ликера.
Ингредиенты:
- сахар – 400 г
- сладкое белое вино – 150 мл
- водка – 150 мл
- молоко – 500 мл
- яичные желтки – 6 шт.
- ванильный сахар – по вкусу
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Способ приготовления:
- Взбивайте яичные желтки в течение 10 минут.
- Добавьте 200 г сахара и взбивайте еще 10 минут.
- В кастрюлю всыпьте 200 г сахара, также добавьте молоко и ванильный сахар.
- Доведите до кипения, а после проварите смесь 10 минут на слабом огне. Постоянно помешивайте и удаляйте пену. Снимите кастрюлю и дайте смеси остыть до комнатной температуры.
- Влейте водку и вино тонкой струйкой в желтки. Осторожно перемешайте смесь, чтобы желтки не осели на дне. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 30 минут.
- Остывший молочный сироп смешайте с яичной смесью. Настаивайте яичный ликер 4 часа в холодильнике.
- Процедите яичный ликер через марлю или сито, разлейте по бутылкам и герметично закройте.
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