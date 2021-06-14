Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Яичный ликер: рецепт приготовления в домашних условиях от Дмитрия Шевченко

14.06.2021

Яичный ликер — это густой алкогольный напиток с ярко выраженным специфическим вкусом. Его любят подавать в Германии к праздничному столу. Этот напиток употребляют как в чистом виде, так и добавляют в коктейли, кофе и кондитерские изделия. А яичный ликер, приготовленный в домашних условиях, получится даже вкуснее, чем магазинный. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы»  Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного яичного ликера. 

яичный ликер

Ингредиенты:

  • сахар – 400 г
  • сладкое белое вино – 150 мл
  • водка – 150 мл
  • молоко – 500 мл
  • яичные желтки – 6 шт.
  • ванильный сахар – по вкусу

Больше по теме: Кофейный ликер: рецепт пошагово

Способ приготовления:

  1. Взбивайте яичные желтки в течение 10 минут.
  2. Добавьте 200 г сахара и взбивайте еще 10 минут.
  3. В кастрюлю всыпьте 200 г сахара, также добавьте молоко и ванильный сахар.
  4. Доведите до кипения, а после проварите смесь 10 минут на слабом огне. Постоянно помешивайте и удаляйте пену. Снимите кастрюлю и дайте смеси остыть до комнатной температуры.
  5. Влейте водку и вино тонкой струйкой в желтки. Осторожно перемешайте смесь, чтобы желтки не осели на дне. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 30 минут.
  6. Остывший молочный сироп смешайте с яичной смесью. Настаивайте яичный ликер 4 часа в холодильнике.
  7. Процедите яичный ликер через марлю или сито, разлейте по бутылкам и герметично закройте.

Больше по теме: Мятный ликер: рецепт приготовления в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить