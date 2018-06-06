Хотите узнать, как приготовить кофейный ликер в домашних условиях? Этот вкусный напиток станет приятным дополнением к любому меню. Узнайте, как справиться с приготовлением максимально быстро и просто. Смотрите рецепт кофейного ликера пошагово в нашем материале!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огуречный лимонад: рецепт приготовления в домашних условиях
Ингредиенты:
- Кофе мелкого помола — ¼ стакана
- Вода — 2 ¼ стакана
- Коричневый или белый сахар — 1 стакан
- Ваниль — 1 стручок
- Светлый ром — 1 ½ стакана
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мятный ликер: рецепт приготовления в домашних условиях
Приготовление кофейного ликера:
- Насыпать кофе в стеклянную банку с крышкой. Влить туда 1 ¼ стакана чистой холодной воды, закрыть крышкой и хорошенько встряхнуть. Оставить смесь в холодильнике на 12 часов.
- По истечению срока процедить через кофейный фильтр или марлю в другую банку, накрыть крышкой.
- Приготовить сироп. В кастрюле смешать сахар и 1 стакан воды, довести до кипения. Затем снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.
- В стеклянную банку с кофе добавить охлажденный сироп, ваниль и ром. Оставить настаиваться 3 дня.
- По истечению 3 дней убрать из банки стручок ванили, а сам ликер перелить в удобную бутылку.
Приятного аппетита!