Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Всі проєкти
ru

Кавовий лікер: рецепт покроково від учасника «МастерШеф»

16.08.2022

Хочете дізнатися, як приготувати кавовий лікер в домашніх умовах? Цей смачний напій стане приємним доповненням до будь-якого меню. Дізнайтеся, як впоратися з приготуванням максимально швидко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного кавового лікеру.

Кофейный ликер

Складові:

  • Кава дрібного помелу – ¼ склянки
  • Вода – 2 ¼ склянки
  • Коричневий або білий цукор – 1 склянка
  • Ваніль – 1 стручок
  • Світлий ром – 1 ½ склянки

Приготування кавового лікеру:

  1. Насипати каву в скляну банку з кришкою. Влити туди 1 ¼ склянки чистої холодної води, закрити кришкою і гарненько струснути. Залишити суміш в холодильнику на 12 годин.
  2. По закінченню терміну процідити через кавовий фільтр або марлю в іншу банку, накрити кришкою.
  3. Приготувати сироп. У каструлі змішати цукор і 1 склянку води, довести до кипіння. Потім зняти з вогню і залишити остигати до кімнатної температури.
  4. У скляну банку з кавою додати охолоджений сироп, ваніль і ром. Залишити настоюватися 3 дні.
  5. По закінченню 3 днів прибрати з банки стручок ванілі, а сам лікер перелити в зручну пляшку.

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково
Телеканал СТБ

Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів від учасниці «МастерШеф»

 Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково
Телеканал СТБ

Персиковий лікер: як приготувати в домашніх умовах – рецепт від учасника «МастерШеф»

 Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково
Телеканал СТБ

М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»

 Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково
Телеканал СТБ

Домашні лимонади: топ-10 рецептів приготування

 Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково
Телеканал СТБ

Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф»

 Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково
Телеканал СТБ

Огірковий лимонад: рецепт приготування в домашніх умовах
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати