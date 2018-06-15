Мятный ликер – это идеальный летний напиток. Ведь что может быть более освежающим, чем мята? Особенно свежая, летняя, которую можно добавлять в чай, коктейли и к десертам. Чтобы сохранить ощущение приятной свежести надолго, советуем приготовить мятный ликер. Наш пошаговый рецепт в домашних условиях очень простой. Кроме того, от этого напитка будут в восторге все ваши близкие!

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Ингредиенты:

Мята – 40–50 г (2 стакана)

Качественная водка или разбавленный 40–45% этиловый спирт – 1 литр

Сахар – 350 г (чтобы напиток вышел мягче, лучше заменить на 200 г меда)

Вода – 250 мл

Рецепт:

Листья мяты хорошо промываем, кладем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Заливаем водкой и герметично закрываем. Настаивать 2 недели в темном месте при комнатной температуре, каждые пару дней встряхивать. В зависимости от мяты, жидкость станет зеленоватой или светло-коричневой. Фильтруем жидкость через марлю, листья отжимаем и можем смело выбрасывать – они нам больше не нужны. Готовим сироп. В кастрюле смешиваем воду и сахар, доводим до кипения и варим в течение нескольких минут, снимаем пену (если используете мед – не кипятить, постоянно помешивать до растворения меда). Охлаждаем до комнатной температуры. Смешиваем мятную настойку с сиропом, разливаем по бутылочкам и плотно закрываем. Выдерживаем ликер в холодильнике еще месяц. При появлении осадка – фильтруем через несколько слоев марли либо через вату. В процессе выдержки ликер может слегка потемнеть или изменить цвет с зеленого на коричневый – это нормально и на вкус не влияет.

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Крепость такого мятного ликера – 21–25 градусов, а храниться он может около 2-х лет.

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