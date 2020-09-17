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«І будуть люди»: анонс 6 і 7 серії

17.09.2020

«І будуть люди» ― епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Серіал виходить з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Що ж станеться в 6 і 7 серіях фільму «І будуть люди»?

1920 рік. Танин брат ― Федір Світличний ― пройшовши громадянську війну, працює в міліції. Він керує кавалерійським загоном особливого призначення. У Хорольському повіті розгорається селянське повстання проти радянської влади. ГПУ під керівництвом Ляндера ніяк не вдається ліквідувати «банду» Гайдука, яка ховається в лісах. Після звернення секретаря повіткому Гінзбурга Федору дають завдання взяти на себе її пошуки. Він приїжджає до Тарасівки і зупиняється на хуторі Оксена Івасюти ― у своєї сестри Тані…

І будуть люди – дивитись онлайн український фільм І будуть люди

Актори: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.

Video: «І будуть люди»: анонс 6 і 7 серії

Серіал І будуть люди - 6 і 7 серії на сайті СТБ уже 17.09.2020. Про сюжет шостої та сьомої серій фільму І будуть люди читайте в анонсі

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