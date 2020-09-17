«І будуть люди» — эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого — человеческие судьбы на изломе исторических событий. Сериал выходит с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Что же произойдет в 6 и 7 сериях фильма «І будуть люди»?

1920 год. Брат Тани – Федор Светличный – пройдя гражданскую войну, работает в милиции. Он руководит кавалерийским отрядом особого назначения. В Хорольском уезде разгорается крестьянское восстание против советской власти. ГПУ под руководством Ляндера никак не удается ликвидировать «банду» Гайдука, которая скрывается в лесах. После обращения секретаря укома Гинзбурга Федору дают задание взять на себя ее поиски. Он приезжает в Тарасовку и останавливается на хуторе Оксена Ивасюты — у своей сестры Тани…

І будуть люди – смотреть онлайн украинский фильм И будут люди

Актеры: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Video: «І будуть люди»: анонс 6 и 7 серии Сериал І будуть люди - 6 и 7 серии на сайте СТБ уже 17.09.2020. О сюжете 6 и 7 серий фильма І будут люди читайте в анонсе

Больше по теме: Акмал Гурезов: Мы так смеялись на съемочной площадке «І будуть люди», что у нас отклеивались усы!

Читайте нас также в Viber и Telegram.