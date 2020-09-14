«І будуть люди» ― эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого ― человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится уже сегодня на телеканале СТБ. Главный персонаж фильма ― Василий Ганжа ― полжизни работает батраком, возвращается в родное село и становится его председателем, поддерживая коммунистические идеи. Образ героя в сериале воплотил актер Акмал Гурезов. Читайте интервью с актером сериала «І будуть люди» Акмалом Гурезовым прямо сейчас!

Расскажите о своем персонаже в сериале «І будуть люди», какой он?

Василий Ганжа ― целенаправленный человек. Есть в нем что-то опасное. Резкий. Это тот тип людей, который пройдет все сложности и придет к своей цели. Трудолюбивый. Человек, который возьмется за любую работу и будет делать это честно и с ответственностью. Особое отношение имеет к богачам ― и потому эта борьба будет продолжаться долго. Всегда говорит то, что думает. В большинстве ― одинок. Очень хорошо чувствует свое внутреннее состояние и прислушивается к нему, по крайней мере пытается.

Что у вас общего с Василием Ганжой?

Я думаю, что мы оба ― очень трудолюбивые люди (улыбается. ― Прим. ред.). Как и Ганжа, я всегда много работал, с самого детства. Нас так приучали родители ― любить труд, любой. В Таджикистане, где я родился, у нас было много земли, были волы, сады, поэтому работы хватало. И даже сейчас если есть возможность поработать на земле, то я с удовольствием это делаю. Но у Ганжи с детства было и оставалось это ощущение несправедливости. К сожалению, им движет месть, и она толкает его на темную сторону, где он поддерживает коммунистические идеи, становится председателем, чтобы реализовать свои планы и идеалы. В этом мы отличаемся. Для меня же, как бы все ни сложилось, я всегда стараюсь отпускать все и не держать зла. Держать зло ― это дурное качество в человеке. Быть честным и говорить правду ― это мне ближе.

Для Ганжи в то тяжелое, бурное время говорить правду было крайне опасно, но он пытается с этим справиться и когда наконец понимает суть идей новой власти, то уже становится поздно, система, которую он так поддерживал, сносит его. Сейчас же мы свободны говорить и делать то, что мы хотим. Это право каждого человека. Но не каждый выбирает этот путь. Поэтому, если хочешь узнать человека или быть с этим человеком, всегда надо начинать с правды.

Чем вы вдохновлялись, когда играли своего персонажа? Как вживались в роль?

Я не могу сказать, что конкретно от чего-то вдохновлялся. Меня вдохновляло абсолютно все: это и грим, и костюм, партнеры, удивительная атмосфера на площадке, когда все и всё дышали в едином ритме. Это и потрясающий сценарий, который я жадно перечитывал много раз. И думаю, главным вдохновителем был наш режиссер Аркадий Непиталюк со своими историями, воспоминаниями из жизни села, юмором. И не могу сказать, что я как-то вживался в роль. Нет, просто когда ты целый день в процессе, то постоянно думаешь об определенной сцене, о персонаже, о его поступках и заходишь в кадр уже готовым. Я думаю, обаяние этого материала в том, что тебе ничего не надо играть, тебе просто нужно быть честным здесь и сейчас.

Какой день для вас был самым сложным за время съемок?

Думаю, этот день для многих актеров один из сложных ― это первый съемочный день. Я чувствовал колоссальную ответственность, переживал и нервничал. Потому что это первая моя большая работа. С режиссером и с актерами мы собирались и знакомились еще до съемочного процесса, но здесь ты уже на площадке, тут группа, здесь камеры. Плюс сцены в этот день были и физически сложными. Мы пробовали, репетировали много, говорили о сценах, о персонажах, об их поступках. Помню даже свои первые неудачные попытки говорить текст. Тогда я был очень неуверенным. И в этом всем внутреннем и внешнем моем хаосе спасением был Аркадий, который очень точно направлял и давал те задачи, рассказывал те примеры, которые приводили меня в чувство. Все казалось намного проще и спокойнее. Думать, действовать и говорить человеческим языком и быть собой. Но при всей этой палитре эмоций думать, действовать и говорить было сложно. Для меня это был невероятный опыт.

А какие моменты были самыми сложными?

Сложные моменты бывают всегда у всех, и с ними справляются. Мы справлялись с ними юмором и смеялись, как сумасшедшие! А чувство юмора у Аркадия и Дмитрия Юрикова (оператора) фантастическое. А если еще и собиралась такая же арава актеров, то это всё! И потому что мы постоянно смеялись, у нас отклеивались усы. Поэтому приходилось постоянно их подклеивать. Я благодарен нашим красавицам, девушкам по гриму, за их любовь и терпение, за их профессионализм. Каждый раз, идя на площадку, они нам говорили: «Только не смеяться!». Очень скучаю сейчас по этой команде.

В сериале «І будуть люди» много известных актеров. У вас сложились с кем-либо хорошие отношения?

Прекрасным было то, что до проекта практически все друг друга знали. А с Виктором Ждановым, Александром Пискуновым, Макаром Тихомировым и Олегом Стефаном мы работали в одном театре. С Виталием Ажновым мы знакомы и дружим очень давно. С Остапом Дзядеком, Анной Тамбовой, Алиной Костюковой, Еленой Борозенец, Дмитрием Щербиной, Константином Темляком мы уже были знакомы. Вообще актерский состав собрали крутой и мегаталантливый. Большое спасибо кастинг-директору Елене Шевчук, креативному продюсеру Олесе Лукьяненко и режиссеру Аркадию Непиталюку. И, видя всех на площадке, в работе, ты понимаешь, что каждый из них на своем месте!

Почему украинцам нужно посмотреть этот сериал?

Знаете, я думаю, что этот сериал необходимо смотреть. Например, по национальности я не украинец, я таджик, который приехал в Украину в 2000 году, получив гражданство. Я не знал языка, я не знал истории Украины, я мало что знал вообще о процессах в этой стране. Моим первым учителем была моя мама, преподаватель украинского и русского языков. Моими другими учителями были Иван Франко и Леся Украинка, потому что я перечитал у них все, что было, чтобы усовершенствовать язык. Я полюбил Украину, поэтому мне интересна ее история. Это история моей семьи, история украинского народа ― от Первой мировой войны до прихода советской власти. Это жизнь простых людей, которые жили в очень страшное время. Ведь при всех сложностях, при страхе, который бушевал тогда, люди пытались выживать: они влюблялись, играли свадьбы, шутили, радовались рождению ребенка, они были счастливы, когда собирали свой небольшой урожай… И Анатолий Димаров в своей книге говорит обо всём этом. И отдельно хочется поблагодарить авторов сценария ― Татьяну Щегельскую и Тараса Антиповича. Потому что, когда я впервые прочитал сценарий, я сам себе сказал: «А что, так можно было?». В том плане, что написано так легко, так понятно, так доступно и просто, и в то же время так глубоко и так трогательно. А еще это удивительная и кропотливая работа художницы по костюмам Ирины Жураковской и художницы по гриму Татьяны Плюты. Это грандиозные сооружения целого хутора художника Юрия Ларионова. Поэтому, я думаю, этот сериал точно надо посмотреть. А понравится он или нет, это уже дело каждого. Но все же верю, что история не оставит вас равнодушными!

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Смотреть І будуть люди – 2 серия сериала І будуть люди онлайн

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