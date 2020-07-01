Этой осенью на телеканале СТБ состоится громкая премьера 12-серийного фильма «І будуть люди» производства студии FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины. Это эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого ― человеческие судьбы на изломе исторических событий.

Специально к выходу создатели представили тизер. Эмоциональное видео знакомит зрителей с главными героями, драматическими изменениями и страстной любовью.

Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы 20 века: Первая мировая война, революция, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно ― желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 замечательных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. О людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

Историческая достоверность и актуальность событий обязательно затронет сердца зрителей. Ведь в истории каждого украинца, каждой украинской семьи есть те драматические эпизоды, обращение к которым позволит понять свою природу, свое настоящее. Это наши традиции и культура, которые важно помнить. Та история и события, о которых нельзя забывать.

О сериале рассказывает креативный продюсер Олеся Лукьяненко: «Этот проект важен для нашего общества. Его герои ― наши прадеды, которым пришлось жить в бурные времена и столкнуться с одной из величайших трагедий нашего прошлого. Проект сложный по теме и имеет многослойную структуру. Но, как мне кажется, благодаря вот этой интимной интонации ― это истории наших семей, дедов и прадедов ― нам удалось избежать пафоса и создать действительно трогательное произведение. Мне хочется верить, что теперь и у нас есть своя киносага, вроде “Двадцатый век”».

«FILM.UA Group вместе с телеканалом СТБ и агентством USAID, понимая важность этой темы, будет вести большую работу по ее освещению. Наша цель ― не просто привлечь внимание зрителя к этому фильму, но и поднять на поверхность в общественном дискурсе вопросы истории ― как индивидуальной, семейной, так и общенациональной», ― прокомментировала Полина Толмачева, маркетинг-директор FILM.UA Group.

«К разработке экранизации романа Анатолия Димарова мы приступили более трех лет назад. И он прошел долгий путь, поскольку такие сложные и масштабные проекты требуют много времени и ресурсов. Важную роль в том, что зрители увидят сериал уже этой осенью, сыграла полученная нами господдержка. И мы очень благодарны нашим партнерам FILM.UA Group за проделанную работу по реализации этого большого проекта.

Учитывая уровень романа “І будуть люди” и тематику, которая в нем поднимается, мы верим, что экранизация станет важным телевизионным и культурным событием для нашей страны. А также послужит толчком для того, чтобы книга Анатолия Димарова была опубликована еще раз и наконец стала доступной широкому кругу читателей», ― отметила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Сериал создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Премьера сериала «І будуть люди» в Украине планируется на осень 2020 года.

Жанр: семейная сага, историческая драма.

Тип: сериал.

Производство: FILM.UA, по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины, телеканала СТБ.

Режиссер: Аркадий Непиталюк.

Продюсеры: Сергей Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук.

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко.

Исполнительный продюсер: Валерия Ткачук.

Оператор: Дмитрий Юриков.

Авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по роману А. Димарова «І будуть люди».

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

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