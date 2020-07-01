Цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться гучна прем’єра 12-серійного фільму «І будуть люди» виробництва студії FILM.UA на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України. Це епічна драма та екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій.

Спеціально до виходу творці презентували тизер. Емоційне відео знайомить глядачів з головними героями, драматичними змінами і пристрасним коханням.

Серіал побудований у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи 20 століття: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з точки зору своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне — бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. 12 епізодів. 12 основних героїв. 12 непересічних доль. Історія драматичних змін, пристрасного кохання і цінності людського життя. Про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

Історична достовірність і актуальність подій обов’язково зачеплять за живе глядачів. Адже в історії кожного українця, кожної української сім’ї є ті драматичні епізоди, звернення до яких дасть змогу зрозуміти свою природу, своє сьогодення. Це наші традиції і культура, які важливо пам’ятати. Та історія і події, про які не можна забувати.

Про серіал розповідає креативна продюсерка Олеся Лук’яненко: «Цей проєкт важливий для нашого суспільства. Його герої ― наші прадіди, яким довелося жити в буремні часи і зіткнутися з однією з найбільших трагедій нашого минулого. Проєкт складний за темою і має багатошарову структуру. Але, як мені здається, завдяки ось цій інтимній інтонації ― що це історії наших родин, дідів та прадідів ― нам вдалося уникнути пафосу і створити насправді зворушливий твір. Мені хочеться вірити, що тепер і в нас є своя кіносага, на кшталт “Двадцяте століття”».

«FILM.UA Group разом з телеканалом СТБ та агентством USAID, розуміючи важливість цієї теми, буде вести велику роботу з її висвітлення. Наша мета ― не просто привернути увагу глядача до цього фільму, а й підняти на поверхню в громадському дискурсі питання історії ― як індивідуальної, сімейної, так і загальнонаціональної», ― прокоментувала Поліна Толмачова, маркетинг-директорка FILM.UA Group.

«До розробки екранізації роману Анатолія Дімарова ми приступили понад три роки тому. І він пройшов довгий шлях, оскільки такі складні і масштабні проєкти потребують багато часу і ресурсів. Важливу роль у тому, що глядачі побачать серіал уже цієї осені, відіграла отримана нами держпідтримка. І ми дуже вдячні нашим партнерам FILM.UA Group за виконану роботу з реалізації цього великого проєкту.

З огляду на рівень роману “І будуть люди” і тематику, яка в ньому піднімається, ми віримо, що екранізація стане важливою телевізійною і культурною подією для нашої країни. А також послужить поштовхом для того, аби книга Анатолія Дімарова була опублікована ще раз і нарешті стала доступною широкому колу читачів», ― зауважила керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Серіал створено за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Прем’єра серіалу «І будуть люди» в Україні запланована на осінь 2020 року.

Жанр: сімейна сага, історична драма.

Тип: серіал.

Виробництво: FILM.UA, на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України, телеканалу СТБ.

Режисер: Аркадій Непиталюк.

Продюсери: Сергій Демидов, Віктор Мирський, Людмила Семчук.

Креативний продюсер: Олеся Лук’яненко.

Виконавчий продюсер: Валерія Ткачук.

Оператор: Дмитро Юриков.

Автори сценарію: Тетяна Щегельська, Тарас Антипович, за романом А. Дімарова «І будуть люди».

У ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.

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