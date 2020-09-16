«І будуть люди»: книжка, яку ми могли й не побачити

Цього тижня на телеканалі СТБ відбулася прем’єра серіалу «І будуть люди» ― екранізації однойменної книги Анатолія Дімарова. Серіал побудований у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи ХХ століття: Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з погляду своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне — бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. 12 епізодів. 12 основних героїв. 12 непересічних доль. Але українська література могла би залишитись без епохального роману Анатолія Дімарова. Чому? Читайте далі в матеріалі!

Роман «І будуть люди» Анатолій Дімаров замислював як велетенську епопею про українське село, починаючи з 1880 року й аж до смерті Сталіна. У ньому автор наважився згадати колективізацію, розкуркулення, голодомор та інші, не менш турбулентні події в історії України, які перевернули світ українського села і стали потрясінням для цілого народу. За словами письменника, крім них треба було б згадати і про вбивство Кірова, і про 37-й рік, і про те, як партійна верхівка відірвалася від народу, який був у неї на підозрі.

Проте радянська влада мала чіткі інструкції щодо того, про що і як можна писати. У ті часи в тоталітарній державі ніхто правди писати не міг. Роман «І будуть люди», що виходив трьома частинами впродовж 1964―1968 років, зазнав жорстокої цензури: вирізалися цілі розділи, викреслювалися сюжетні лінії. Не тільки були вилучені згадки про Голодомор і колективізацію, а й весь передвоєнний період життя на полтавському селі випав із романної оповіді. Письменника оголосили антирадянщиком, антисемітом, а секретар ЦК КПУ з ідеології Валентин Маланчук пообіцяв, що Дімаров іще «походить у чорному тілі». Так і склалося: п’ять років його не друкували, хоча до цього книжки Анатолія Дімарова виходили стотисячними накладами.

Від забуття і знищення автора врятували його колишні заслуги як фронтовика, видавця і письменника. Шокований таким свавіллям цензури, Анатолій Дімаров усе ж плекав надію, що колись його роман побачить світ у непокаліченому вигляді. Готуючи до друку ювілейне видання творів до свого 70-річчя, він впродовж двох років по крупинці відновлював безжально викраяний цензорами матеріал.

Через десятки років епохальний роман Анатолія Дімарова дійшов до нас і завдяки екранізації в серіалі «І будуть люди» на телеканалі СТБ завоював серця широкої аудиторії.

Дивитись онлайн І будуть люди – 1 серія

Дивитись онлайн І будуть люди – 2 серія

Більше на тему: «І будуть люди»: персонажі історичного серіалу

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ