«І будуть люди»: книга, которую мы могли и не увидеть

На этой неделе на телеканале СТБ состоялась премьера сериала «І будуть люди» ― экранизации одноименной книги Анатолия Димарова. Сериал построен в форме саги и сквозь призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы ХХ века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно ― желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 замечательных судеб. Но украинская литература могла бы остаться без эпохального романа Анатолия Димарова. Почему? Читайте далее в материале!

Роман «І будуть люди» Анатолий Димаров задумывал как гигантскую эпопею об украинском селе, начиная с 1880 года и до смерти Сталина. В нем автор отважился упомянуть коллективизацию, раскулачивание, Голодомор и другие, не менее турбулентные события в истории Украины, которые перевернули мир украинского села и стали потрясением для целого народа. По словам писателя, кроме них надо было бы вспомнить и об убийстве Кирова, и о 37-м годе, и о том, как партийная верхушка оторвалась от народа, который был у нее на подозрении.

Однако советская власть имела четкие инструкции относительно того, о чем и как можно писать. В те времена в тоталитарном государстве никто правды опубликовать не мог. Роман «І будуть люди», выходивший тремя частями в течение 1964―1968 годов, подвергся жестокой цензуре: вырезались целые разделы, вычеркивались сюжетные линии. Не только были изъяты упоминания о Голодоморе и коллективизации, но и весь предвоенный период жизни на полтавском селе выпал из романного повествования. Писателя объявили антисоветчиком, антисемитом, а секретарь ЦК КПУ по идеологии Валентин Маланчук пообещал, что Димаров еще «походит в черном теле». Так и сложилось: пять лет его не печатали, хотя до этого книги Димарова выходили стотысячным тиражами.

От забвения и уничтожения автора спасли его прежние заслуги как фронтовика, издателя и писателя. Шокированный таким произволом цензуры, Анатолий Димаров все же надеялся, что когда-то его роман увидит свет в неискалеченном виде. Готовя к печати юбилейное издание произведений к своему 70-летию, он в течение двух лет крупицам восстанавливал безжалостно вырезанный цензорами материал.

Через десятки лет эпохальный роман Анатолия Димарова дошел до нас и благодаря экранизации в сериале «І будуть люди» на телеканале СТБ завоевал сердца широкой аудитории.

Смотреть онлайн І будуть люди – 1 серия

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