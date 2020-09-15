«І будуть люди»: персонажі історичного серіалу

Відбулася прем’єра неймовірного історичного серіалу «І будуть люди», знятого за однойменним романом Анатолія Дімарова. Він побудований у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи ХХ століття: Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з погляду своєї правди, але всіх їх об’єднувало бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. Це фільм про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх. У серіалі представлено 12 основних героїв. Хто вони – персонажі головного історичного серіалу осені?

Олена

Молода дівчина, сирота. Виходить заміж за Свирида Івасюту, який на багато років старший за неї. Несподівано закохується в молодого наймита Ганжу, який працював у Свирида. Ганжа та Олена пробують утекти, але Свирид наздоганяє їх і жорстоко мститься.

Дивитись І будуть люди – 1 серія серіалу І будуть люди онлайн

Дивитись І будуть люди – 2 серія серіалу І будуть люди онлайн

Олеся

Дівчина, яка народилася в сім’ї Свирида вже після зради Олени з Ганжею. Ніхто не знає, чия вона насправді дочка – Свирида чи Ганжі. Залишившись сиротою, готова все життя покірно працювати в господарстві свого брата Оксена. Проте знайомство і кохання з Федором Світличним перевертає її світ.

Свирид Івасюта

Заможний селянин, власник хутору. Вже маючи дорослого сина, одружується з молодою дівчиною Оленою, яка закохується в наймита Ганжу. Одного дня Ганжа і Олена тікають. Свирид наздоганяє втікачів і вершить власний суд над ними: калічить Ганжу і, втративши самоконтроль, вбиває дружину. Потрапляє на каторгу і через 16 років, уже будучи сивим дідом, повертається додому.

Оксен Івасюта

Син Свирида. Успадкував хутір батька та його хист до праці. Має спокійний характер, зрідка показує свої справжні емоції. Його першу дружину Варвару вбивають дезертири, і він залишається сам з двома синами та молодшою сестрою Олесею. А потім, як колись його батько, одружується з набагато молодшою за нього дівчиною Тетяною. Коли в село повертається Ганжа і стає головою сільради, Оксена визнають «куркулем» і забирають у нього землю.

Василь Ганжа

Працьовитий бідняк, що повірив у комунізм. Трагедія молодості ще більше утвердила в ньому ненависть до багатих. Ставши за радянської влади головою сільради, він намагається втілювати її політику і тим самим мстить «куркулеві» Оксену, синові Свирида. Та варто Ганжі бодай раз критично оцінити дії радянського керівництва, як він сам потрапляє в опалу.

Тетяна Світлична

Дочка бідного священника. В юності була дуже жвава і схильна до бешкету. В єпархіальному училищі підсипала перець учительці в табакерку і взагалі була лідеркою серед ровесниць. Та коли її коханий, юний Олег, зрадив, вона вийшла заміж за нелюба, стала замкнутою і неговіркою, закрилася в собі. Проте її справжнє почуття врешті перемагає обставини.

Олег Мирославський

Син сільського лікаря, що йде слідами батька, навчається в медучилищі. Юним закохується в Таню Світличну, але дуже рано втрачає батька, якого вбивають червоноармійці-мародери. Вирішує йти воювати на боці УНР проти більшовиків, а душевні справи відкласти на потім, чим дуже ранить Таню. Після поразки визвольних змагань приховує своє справжнє «я». Навіть живучи з іншою жінкою, береже почуття до Тані.

Федір Світличний

Брат Тані, син священника. Завжди вирізнявся бунтівним характером. Рано пішов із сім’ї, приєднався до більшовиків і сприйняв війну, як свою стихію. Не мав страху і жалю до ворога, щиро вірив, що встановлює справедливість. Та коли йому пропонують зректися батька через його «попівське коріння», він влаштовує бунт і занапащує свою кар’єру.

Михайло Гайдук

Добрий господар і сім’янин, але водночас має в характері щось войовниче, не пробачає образ і принижень. Коли в нього відбирають землю, він мститься – палить хату голові сільради. Засуджений до розстрілу, втікає з-під варти, іде з синами в ліс і зі зброєю в руках починає селянське повстання. Навіть втративши все, не відмовляється від боротьби.

Микола Гайдук

Син Михайла Гайдука. Молодий романтичний хлопець. Міг стати добрим господарем на своїй землі, але змушений піти за батьком піднімати народне повстання. Суворе життя в лісах і постійні бої загострили його характер. Коли загін батька розгромлюють, а самого Михайла Гайдука вбивають, Микола повертається додому з єдиним бажанням – помститися комуністам. Але зустріч з молодою донькою священника Віронькою стає йому на перепоні.

Марта

Вдовиця гарячого темпераменту і яскравої зовнішності. Щиро закохується в Ганжу, але той не розділяє її почуттів, через що вона дуже страждає. Коли Оксен залишається сам, вона береться йому допомагати по господарству, а потім погоджується сховати його зерно в своєму будинку. До Марти приходять представники нової влади і знаходять приховане зерно. Ганжа, як голова сільради, мусить відправити її на каторгу.

Дивіться онлайн серіал І будуть люди

Іван Івасюта

Син Оксена Івасюти. Коли батька заарештовують за приховування зерна, Іван приєднується до когорти селян-повстанців. Мститься озвірілому комсомольцю Твердохлібу, що провадить конфіскацію харчів у селі на тлі тотального голоду.

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