«І будуть люди» — епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого — людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра серіалу відбулася вчора на телеканалі СТБ о 20:15. Що ж станеться в 3 і 4 серіях фільму «І будуть люди»?
І будуть люди – дивитись онлайн всі серії
1919 рік. Таня переїжджає жити до Оксена на хутір поблизу села Тарасівка. Перша Оксенова дружина Варвара загинула, у нього залишилися від неї двоє синів ― Іван та Олексій. З ним живе і сестра Олеся, яку він ростив як батько. У цей час колишній наймит Василь Ганжа повертається до Тарасівки вже в новій ролі ― «червоного» голови сільради. Позаду роки важкої каторги, де він подружився з ідейними соціалістами, і робота на заводі. Ганжа намагається ставитися до односельців по-людськи. Але ворожість до Оксена нікуди не зникла…
Режисер: Аркадій Непиталюк.
Актори: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.
Серіал І будуть люди – 1 серія дивитись онлайн
Серіал І будуть люди – 2 серія дивитись онлайн
Video: «І будуть люди»: анонс 3 і 4 серії
Серіал І будуть люди - 3 і 4 серії на сайті СТБ уже 15.09.2020. Про сюжет першої і другої серій фільму І будуть люди читайте в анонсі
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