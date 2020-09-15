«І будуть люди» — эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого — человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоялась вчера на телеканале СТБ в 20:15. Что же произойдет в 3 и 4 сериях фильма «І будуть люди»?

І будуть люди – смотреть онлайн все серии

1919 год. Таня переезжает жить к Оксену на хутор вблизи села Тарасовка. Первая жена Оксена Варвара погибла, у него остались от нее два сына — Иван и Алексей. С ним живет и сестра Олеся, которую он растил как отец. В это время бывший батрак Василий Ганжа возвращается в Тарасовку уже в новой роли — «красного» председателя сельсовета. Позади годы тяжелой каторги, где он подружился с идейными социалистами, и работа на заводе. Ганжа пытается относиться к односельчанам по-человечески. Но враждебность по отношению к Оксену никуда не исчезла…

Сериал І будуть люди – 1 серия смотреть онлайн

Сериал І будуть люди – 2 серия смотреть онлайн

Режиссер: Аркадий Непиталюк.

Актеры: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Video: «І будуть люди»: анонс 3 и 4 серии Серіал І будуть люди - 3 і 4серії на сайті СТБ уже 15.09.2020. Про сюжет першої і другої серій фільму І будуть люди читайте в анонсі

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