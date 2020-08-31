«І будуть люди»: історія персонажа Тетяни Світличної

«І будуть люди» ― епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра серіалу відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ. Творці драми «І будуть люди» спеціально до прем’єри запустили цікавий проєкт у YouTube із назвою «Наша історія». Історію персонажа Тетяни Світличної читайте далі в матеріалі.

Роль Тетяни Світличної в серіалі виконує акторка Олена Борозенець: «Її біда зрозуміла сучасним жінкам. Бо й сьогодні кожна з нас хоче йти своїм власним шляхом, але часто обставини грають проти нас… Якщо в жінки є освіта, бажання розвиватися й реалізовуватися в професії, якщо вона не забула те, що любить, ― вона знайде свій шлях».

Спеціальний проєкт «Наша історія» через розповіді героїв фільму говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України та в житті кожного з нас. Відео циклу змушують задуматися про виклики, які зустрічала Україна та українці у ХХ столітті, про те, як кожен українець знаходив власний шлях у буремні часи, мріяв, боровся та обстоював свою правду і як наше минуле пов’язане з сучасністю.

Дивіться історичну сагу «І будуть люди» вже з 14 вересня на телеканалі СТБ.



Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.