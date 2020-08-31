«І будуть люди»: история персонажа Татьяны Светличной

«І будуть люди» ― эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого ― человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Создатели драмы «І будуть люди» специально к премьере запустили интересный проект в YouTube под названием «Наша история». Историю персонажа Татьяны Светличной читайте далее в материале.

Роль Татьяны Светличной в сериале исполняет актриса Елена Борозенец: «Ее беда понятна современным женщинам. Ибо сегодня каждая из нас хочет идти своим собственным путем, но часто обстоятельства играют против нас … Если у женщины есть образование, желание развиваться и реализовываться в профессии, если она не забыла то, что любит, ― она ​​найдет свой путь».

Специальный проект «Наша история» через рассказы героев фильма говорит о самом важном в сложной и неоднозначной истории Украины и в жизни каждого из нас. Видео цикла заставляют задуматься о вызовах, которые встречала Украина и украинцы в ХХ веке, о том, как каждый украинец находил свой путь в бурные времена, мечтал, боролся и отстаивал свою правду и как наше прошлое связано с современностью.

Смотрите историческую сагу «І будуть люди» уже с 14 сентября на телеканале СТБ.

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