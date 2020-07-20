Еліна Іващенко отримала першу премію і 15 тисяч доларів на «Слов’янському базарі»

На Міжнародному фестивалі мистецтв «Слов’янський базар» -2020 Україну представляла переможниця наймасштабнішого шоу країни «Х-фактор» -10 Еліна Іващенко! Молода артистка увійшла в число переможців конкурсу і отримала премію розміром у 15 тисяч доларів! Детальніше – далі в матеріалі.

Уже відомо, що володарем Гран-прі за підсумками двох днів став представник Білорусі Роман Волознев. Крім статуетки і диплому він отримав чек на 20 тисяч доларів. А ось першу премію отримала українська співачка Еліна Іващенко. Другу – Кароліна Линдо (Литва), 10 тисяч доларів, а третю – Хансултан (Казахстан) і Івона Одіцкі (Боснія і Герцеговина), по 2,5 тисячі доларів.

Еліна Іващенко на своїй сторінці в Instagram вже встигла подякувати своїм фанатам за підтримку під час важких підготовок до «Слов’янського базару».

«Спасибі величезне, Слов’янський базар»! Велика радість везти в Україну 1 місце з вашого фестивалю! І неймовірна вдячність вам, Олександре Григоровичу, за особливу премію. Для мене це – велика честь!»

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