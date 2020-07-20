Элина Иващенко получила первую премию и 15 тысяч долларов на «Славянском базаре»

На Международном фестивале искусств «Славянский базар»-2020 Украину представляла победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко! Молодая артистка вошла в число победителей конкурса и получила премию размером в 15 тысяч долларов! Подробнее — далее в материале.

Уже известно, что обладателем Гран-при по итогам двух дней стал представитель Беларуси Роман Волознев. Кроме статуэтки и диплома он получил чек на 20 тысяч долларов. А вот первую премию получила украинская певица Элина Иващенко. Вторую — Каролина Лындо (Литва), 10 тысяч долларов, а третью — Хансултан (Казахстан) и Ивона Одицки (Босния и Герцеговина), по 2,5 тысячи долларов.

Элина Иващенко на своей странице в Instagram уже успела поблагодарить своих фанатов за поддержку во время тяжелых подготовок к «Славянскому базару».

«Спасибо огромное, Славянский базар»! Большая радость везти в Украину 1 место с вашего фестиваля! И невероятная благодарность вам, Александр Григорьевич, за особую премию. Для меня это – большая честь!»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.