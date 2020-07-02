Чи були ревнощі на знімальному майданчику, адже подружжя Наталки Денисенко та Андрія Федінчика грало кохання з іншими персонажами. Ким насправді є Жанна, персонаж актриси в серіалі «За вітриною»? Негативна героїня чи дівчина, яка готова на все заради кохання? Детальніше в інтерв’ю із зіркою.

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Чи були ревнощі на майданчику, адже ви грали кохання до інших героїв? Я розумію, що таке буває часто в акторській діяльності, але все ж…

Так, звичайно, ми розуміємо ці моменти, це частина нашої професії. Андрій особливо лояльний в цьому плані, а я, скоріше, ревнивиця! У серіалі «За вітриною» «любовного партнера» Андрія грала Ксенія Мішина, вона дуже гарна актриса і мені подобається такий типаж дівчат, вважаю її справжньою красунею! У нас з нею теплі взаємини, я навіть і не думала хвилюватися і ревнувати, але все одно «підколювала» її: «Ти дивись мені там!». І Андрій гуморив з цього приводу, але, звичайно, це все жарти. Якщо чесно, закоханості на знімальному майданчику рідко трапляються. Це у нас така історія з Андрієм. А зазвичай все інакше… Навіть щодо інтимних сцен, ми думаємо насамперед про те, щоб все було естетично гарно. Під час інтимних сцен або сцен з поцілунками актори ретельно все продумують! Це робота, і треба щоб все було злагоджено і відрепетировано.

Розкажіть про Жанну із серіалу «За вітриною». Вона дійсно настільки погана людина?

Жанна за темпераментом повний антагоніст Галі. Вона яскрава, готова на все. Так, можна сказати, що це негативний персонаж, але її можна і зрозуміти. Знаєте, як каже Станіславський: «Шукай в поганому хороше, а в хорошому погане!». Жанна робить негарні речі, але це тільки через кохання. Я з впевненістю можу сказати, що саме в мого персонажа відбувається найбільший переломний момент характеру і подій. Мені було дуже цікаво її грати, тому що є над чим працювати. У неї круті віражі відбуваються. Дуже цікаво дивитися на те, що вийшло. Але ще хочеться сказати глядачам, що цей серіал не просто історія про Попелюшку. Ось приїхала дівчина, вона така мила, тут багатий принц, happy and. Все абсолютно по-іншому. У серіалі «За вітриною» не простий сценарій. Тетяна Олександрівна (головний автор серіалу) дуже інтелектуальна і цікава жінка. Вона не тримає глядача за дурня і написала дуже захопливий сценарій.

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Що сказав ваш чоловік Андрій Федінчик, побачивши сценарій «За вітриною»?

Андрій перший почав читати сценарій. Я запитала: «Ну, що там?». На що він відповів: «Слухай, а цікаво!». Андрій дуже строгий суддя. Бувають такі моменти, що ти читаєш і розумієш: «Ну, зрозуміло, мелодрама… Чого очікувати? Кохаю, не кохаю». А тут взагалі дуже цікаво, непередбачувано, багато поворотів. З упевненістю можу сказати, що це чимось схоже на трилер і детектив. «За вітриною» буде цікавий навіть чоловікам.

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