Вони познайомилися на шоу «Україна має талант», де Євген Кот керував танцювальними постановками Наталі Татаренцевої. І якщо на проєкті Наталя повинна була слухатися, то хто керує в їхньому сімейному житті? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, хто ж у домі господар? Усі деталі — в матеріалі.

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Яку суперздібність хотів би мати Женя?

Наталя: Він хотів би літати.

Женя: Я б хотів зцілювати людей.

Чи може Женя сісти в поперечний шпагат?

Наталя: Так.

Женя: Так.

Що Євгена бісить у жінках?

Наталя: Коли вони не поводяться як жінки.

Женя: Я не люблю, коли жінки поводяться, як чоловіки, або коли в них коротке волосся.

Скільки дітей хоче Женя?

Наталя: Одну дитину.

Женя: Тільки одну. Хлопчика.

На кого б хотіла бути схожою Наталя?

Наталя: На Малефісенту.

Женя: Мені вона схожа на Моан.

Щоб Наталія хотіла б змінити у своєму обличчі?

Наталя: Нічого.

Женя: Нічого. Я б не дав їй щось змінити.

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Скільки грошей Наталі потрібно для нормального комфортного життя?

Женя: Я думаю, тисяч 5-6 доларів.

Наталя: Ну, 1000 доларів — це нормально.

Це було кохання з першого погляду?

Наталя: Ні.

Женя: Ні, я не можу сказати, що це було кохання з першого погляду. Але ми сподобались одне одному.

Головний плюс сімейного життя?

Наталя: У тому, що ти завжди щасливий.

Женя: Я завжди ситий, чистий і щасливий.

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Який найдорожчий або найнесподіваніший подарунок зробив вам Женя?

Женя: Автівку.

Наталя: Я не очікувала. Я була в іншій країні і отримала повідомлення про те, що Женя купив мені автівку.

Припустимо, Наталя назвала ім’я іншого чоловіка уві сні. Як би ви на це відреагували?

Наталя: Дуже ревниво. І якраз почнуться запитання.

Женя: Такого не буде.

Чи танцювала пара одне для одного еротичні танці, і хто головний у сім’ї? Ще більше несподіваних відповідей дивіться у відео!

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 13: Чи танцювала Наталя Татаренцева еротичні танці для Жені Кота? Неймовірна правда про зірок випуск 13: Танцювала чи Наталя Татаренцева еротичні танці для Жені Кота? Які ще таємниці приховує подружжя танцюристів

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