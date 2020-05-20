«Неймовірна правда про зірок» випуск 13: Чи танцювала Наталя Татаренцева еротичні танці для Жені Кота?
Вони познайомилися на шоу «Україна має талант», де Євген Кот керував танцювальними постановками Наталі Татаренцевої. І якщо на проєкті Наталя повинна була слухатися, то хто керує в їхньому сімейному житті? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, хто ж у домі господар? Усі деталі — в матеріалі.
Більше на тему: Макс Барських презентував новий кліп на трек «По секрету»
Яку суперздібність хотів би мати Женя?
Наталя: Він хотів би літати.
Женя: Я б хотів зцілювати людей.
Чи може Женя сісти в поперечний шпагат?
Наталя: Так.
Женя: Так.
Що Євгена бісить у жінках?
Наталя: Коли вони не поводяться як жінки.
Женя: Я не люблю, коли жінки поводяться, як чоловіки, або коли в них коротке волосся.
Скільки дітей хоче Женя?
Наталя: Одну дитину.
Женя: Тільки одну. Хлопчика.
На кого б хотіла бути схожою Наталя?
Наталя: На Малефісенту.
Женя: Мені вона схожа на Моан.
Щоб Наталія хотіла б змінити у своєму обличчі?
Наталя: Нічого.
Женя: Нічого. Я б не дав їй щось змінити.
Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 11: Який із Єгора Крутоголова чоловік?
Скільки грошей Наталі потрібно для нормального комфортного життя?
Женя: Я думаю, тисяч 5-6 доларів.
Наталя: Ну, 1000 доларів — це нормально.
Це було кохання з першого погляду?
Наталя: Ні.
Женя: Ні, я не можу сказати, що це було кохання з першого погляду. Але ми сподобались одне одному.
Головний плюс сімейного життя?
Наталя: У тому, що ти завжди щасливий.
Женя: Я завжди ситий, чистий і щасливий.
Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 12: Скільки грошей витрачає на салони краси Ольга Сумська
Який найдорожчий або найнесподіваніший подарунок зробив вам Женя?
Женя: Автівку.
Наталя: Я не очікувала. Я була в іншій країні і отримала повідомлення про те, що Женя купив мені автівку.
Припустимо, Наталя назвала ім’я іншого чоловіка уві сні. Як би ви на це відреагували?
Наталя: Дуже ревниво. І якраз почнуться запитання.
Женя: Такого не буде.
Чи танцювала пара одне для одного еротичні танці, і хто головний у сім’ї? Ще більше несподіваних відповідей дивіться у відео!
Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 13: Чи танцювала Наталя Татаренцева еротичні танці для Жені Кота?
Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.