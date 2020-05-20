«Неймовірна правда про зірок» выпуск 13: Танцевала ли Наталья Татаренцева эротические танцы для Жени Кота?
Они познакомились на шоу «Україна має талант», где Евгений Кот руководил танцевальными постановками Натальи Татаренцевой. И если на проекте Наталья должна была слушаться, то кто руководит в их семейной жизни? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, кто же в доме хозяин? Все детали — в материале.
Больше на тему: Макс Барских презентовал новый клип на трек «По секрету»
Какую суперспособность хотел бы иметь Женя?
Наталья: Он хотел бы летать.
Женя: Я бы хотел исцелять людей.
Может ли Женя сесть в поперечный шпагат?
Наталья: Да.
Женя: Да.
Что Евгения бесит в женщинах?
Наталья: Когда они не ведут себя как женщины.
Женя: Я не люблю, когда женщины ведут себя, как мужчины, или когда у них короткие волосы.
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 11: Насколько хороший из Егора Крутоголова отец
Сколько детей хочет Женя?
Наталья: Одного ребенка.
Женя: Только одного. Мальчика.
На кого бы хотела быть похожей Наталья?
Наталья: На Малефисенту.
Женя: Мне она похожа на Моан.
Чтобы Наталья хотела бы изменить в своем лице?
Наталья: Ничего.
Женя: Ничего. Я бы не дал ей что-то изменить.
Сколько денег Наталье нужно для нормальной комфортной жизни?
Женя: Я думаю, тысяч 5-6 долларов.
Наталья: Ну, 1000 долларов — это нормально.
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 12: Сколько денег тратит Ольга Сумская на салоны красоты
Это была любовь с первого взгляда?
Наталья: Нет.
Женя: Нет, я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Но мы понравились друг другу.
Главный плюс семейной жизни?
Наталья: В том, что ты всегда счастливый.
Женя: Я всегда сыт, чистый и счастливый.
Какой самый дорогой или самый неожиданный подарок сделал вам Женя?
Женя: Машину.
Наталья: Я не ожидала. Я была в другой стране и получила сообщение о том, что Женя купил мне машину.
Допустим, Наталья назвала имя другого мужчины во сне. Как бы вы на это отреагировали?
Наталья: Очень ревностно. И как раз начнутся вопросы.
Женя: Такого не будет.
Танцевала ли пара друг для друга эротические танцы, и кто главный в семье? Еще больше неожиданных ответов смотрите в видео!
Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 13: Танцевала ли Наталья Татаренцева эротические танцы для Жени Кота?
Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.