«Неймовірна правда про зірок» выпуск 13: Танцевала ли Наталья Татаренцева эротические танцы для Жени Кота?

Они познакомились на шоу «Україна має талант», где Евгений Кот руководил танцевальными постановками Натальи Татаренцевой. И если на проекте Наталья должна была слушаться, то кто руководит в их семейной жизни? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, кто же в доме хозяин? Все детали — в материале.

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Какую суперспособность хотел бы иметь Женя?

Наталья: Он хотел бы летать.

Женя: Я бы хотел исцелять людей.

Может ли Женя сесть в поперечный шпагат?

Наталья: Да.

Женя: Да.

Что Евгения бесит в женщинах?

Наталья: Когда они не ведут себя как женщины.

Женя: Я не люблю, когда женщины ведут себя, как мужчины, или когда у них короткие волосы.

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Сколько детей хочет Женя?

Наталья: Одного ребенка.

Женя: Только одного. Мальчика.

На кого бы хотела быть похожей Наталья?

Наталья: На Малефисенту.

Женя: Мне она похожа на Моан.

Чтобы Наталья хотела бы изменить в своем лице?

Наталья: Ничего.

Женя: Ничего. Я бы не дал ей что-то изменить.

Сколько денег Наталье нужно для нормальной комфортной жизни?

Женя: Я думаю, тысяч 5-6 долларов.

Наталья: Ну, 1000 долларов — это нормально.

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Это была любовь с первого взгляда?

Наталья: Нет.

Женя: Нет, я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Но мы понравились друг другу.

Главный плюс семейной жизни?

Наталья: В том, что ты всегда счастливый.

Женя: Я всегда сыт, чистый и счастливый.

Какой самый дорогой или самый неожиданный подарок сделал вам Женя?

Женя: Машину.

Наталья: Я не ожидала. Я была в другой стране и получила сообщение о том, что Женя купил мне машину.

Допустим, Наталья назвала имя другого мужчины во сне. Как бы вы на это отреагировали?

Наталья: Очень ревностно. И как раз начнутся вопросы.

Женя: Такого не будет.

Танцевала ли пара друг для друга эротические танцы, и кто главный в семье? Еще больше неожиданных ответов смотрите в видео!

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