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Тренування Full Body в домашніх умовах від Іраклі Макацарія

06.05.2020

Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 продовжує культивувати спорт навіть під час карантину. А в зв’язку з його продовженням на дозвіллі можна чудово зайнятися фізичними вправами. Тренуванням на всі групи м’язів і пропрацювання тіла поділився Іраклі Макацарія. Відео — в матеріалі.

Пропонований комплекс вправ займає близько 20 хвилин на день. Таке тренування дає змогу тримати наші м’язи в тонусі і підтримувати кардіосистему організму під час карантину.

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Кожну вправу потрібно виконувати по 30 секунд. Між вправами 5 секунд відпочинку. Виконуйте 5 підходів, між якими не забувайте давати собі 1 хвилину відпочинку.

«За одне таке тренування за 21 хвилину я спалюю 450 ккал з пульсом 174 удари за хвилину. Ну що, готові? “БОЛИ НЕТ”», — написав тренер.

  1. Випади + присідання.
  2. Планка «плече—коліно—стопа».
  3. Піднімаємося з колін і повертаємося назад.
  4. Лягаємо на живіт і відриваємо тулуб від підлоги (стежимо за попереком).
  5. Jumping jacks (стрибки в сторони з підніманням рук).
  6. «Крабик».
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