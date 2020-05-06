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Тренування Full Body в домашніх умовах від Іраклі Макацарія
06.05.2020
Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 продовжує культивувати спорт навіть під час карантину. А в зв’язку з його продовженням на дозвіллі можна чудово зайнятися фізичними вправами. Тренуванням на всі групи м’язів і пропрацювання тіла поділився Іраклі Макацарія. Відео — в матеріалі.
Пропонований комплекс вправ займає близько 20 хвилин на день. Таке тренування дає змогу тримати наші м’язи в тонусі і підтримувати кардіосистему організму під час карантину.
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Кожну вправу потрібно виконувати по 30 секунд. Між вправами 5 секунд відпочинку. Виконуйте 5 підходів, між якими не забувайте давати собі 1 хвилину відпочинку.
«За одне таке тренування за 21 хвилину я спалюю 450 ккал з пульсом 174 удари за хвилину. Ну що, готові? “БОЛИ НЕТ”» , — написав тренер.
Випади + присідання.
Планка «плече—коліно—стопа».
Піднімаємося з колін і повертаємося назад.
Лягаємо на живіт і відриваємо тулуб від підлоги (стежимо за попереком).
Jumping jacks (стрибки в сторони з підніманням рук).
«Крабик».
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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