Спорт на карантині: тренування спини від Іраклі Макацарія

М’язи спини — одна з найбільш важливих і великих груп м’язів нашого тіла. Їх тренувати просто необхідно. Тому тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія ділиться комплексом вправ для спини. Детальніше читайте і дивіться в матеріалі.

«Ділюся, здавалося б, простими вправами, але за правильного їх виконання ви відчуєте, як “горить” ваша спина», — додав Іраклі.

Комплекс вправ складається з 6 видів навантажень. Усі спрямовані на роботу спини. Кожну вправу треба виконувати по 30 секунд. Між ними не забувайте робити по 15 секунд перерви. Підходів — 5. Виконавши одне коло зі всіх 6 вправ, дайте собі хвилину відпочинку.

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Вправи для спини

Ляжте на живіт. Підніміть голову і відірвіть ноги від підлоги. Починайте виконувати махи прямими руками вгору і назад, зводячи лопатки. У такому ж вихідному положенні розведіть руки в сторони. Ця вправа ще називається «літачок». Покладіть на руки книжки, які допоможуть зберігати рівновагу. Лежачи на животі, починайте одночасно відривати від підлоги тулуб і ноги. Вправа «вертикальна тяга». У домашніх умовах використовуйте як інвентар рушник. Візьміть його в руки по краях і постарайтеся щосили потягнути в різні боки. Піднімайте руки над головою, а після плавно опускайте. Вправа «тяга рушника в нахилі » . Зігніть корпус, нахиливши спину вперед. Візьміть рушник у руки, натягуючи його щосили. Починайте згинати лікті. «Супермен» зі зміною рук і ніг. Ляжте на живіт. Намагайтеся, щоб голова і ноги не торкалися підлоги. Починайте піднімати одночасно праву руку і ліву ногу, а потім — навпаки — ліву руку і праву ногу. Чергуйте протягом 30 секунд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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