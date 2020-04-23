Спорт на карантине: тренировка спины от Иракли Макацария
23.04.2020
Мышцы спины — одни из самых важных и больших групп мышц нашего тела. Их тренировать просто необходимо. Поэтому тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария делится комплексом упражнений для спины. Подробнее читайте и смотрите в материале.
«Делюсь, казалось бы, простыми упражнениями, но при правильном их выполнении вы почувствуете, как “горит” ваша спина», — добавил Иракли.
Комплекс упражнений состоит из 6 видов нагрузки. Все направлены на проработку спины. Каждое упражнение следует выполнять по 30 секунд. Между ними не забывайте делать по 15 секунд перерыва. Подходов — 5. Выполнив один круг из всех 6 упражнений, дайте себе минуту отдыха.
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Упражнения для спины
- Лягте на живот. Поднимите голову и оторвите ноги от пола. Начинайте выполнять махи прямыми руками вверх и назад, сводя лопатки.
- В таком же исходном положении разведите руки в стороны. Это упражнение еще называется «самолётик». Положите на руки книги, которые позволят сохранять равновесие.
- Лежа на животе, начинайте одновременно отрывать от пола туловище и ноги.
- Упражнение «вертикальная тяга». В домашних условиях используйте как инвентарь полотенце. Возьмите его в руки по краям и постарайтесь изо всех сил потянуть в разные стороны. Поднимайте руки над головой, а после плавно опускайте.
- Упражнение «тяга полотенца в наклоне». Согните корпус, наклонив спину вперед. Возьмите полотенце в руки, также натягивая его изо всех сих. Начинайте сгибать локти.
- «Супермен» со сменой рук и ног. Примите положение лежа на животе. Старайтесь, чтобы голова и ноги не касались пола. Начинайте поднимать одновременно правую руку и левую ногу, а после — наоборот — левую руку и правую ногу. Чередуйте на протяжении 30 секунд.
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