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Спорт на карантине: тренировка спины от Иракли Макацария

23.04.2020

Мышцы спины — одни из самых важных и больших групп мышц нашего тела. Их тренировать просто необходимо. Поэтому тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария делится комплексом упражнений для спины. Подробнее читайте и смотрите в материале. 

«Делюсь, казалось бы, простыми упражнениями, но при правильном их выполнении вы почувствуете, как “горит” ваша спина», — добавил Иракли. 

Комплекс упражнений состоит из 6 видов нагрузки. Все направлены на проработку спины. Каждое упражнение следует выполнять по 30 секунд. Между ними не забывайте делать по 15 секунд перерыва. Подходов — 5. Выполнив один круг из всех 6 упражнений, дайте себе минуту отдыха.

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Упражнения для спины

  1. Лягте на живот. Поднимите голову и оторвите ноги от пола. Начинайте выполнять махи прямыми руками вверх и назад, сводя лопатки.
  2. В таком же исходном положении разведите руки в стороны. Это упражнение еще называется «самолётик». Положите на руки книги, которые позволят сохранять равновесие. 
  3. Лежа на животе, начинайте одновременно отрывать от пола туловище и ноги. 
  4. Упражнение «вертикальная тяга». В домашних условиях используйте как инвентарь полотенце. Возьмите его в руки по краям и постарайтесь изо всех сил потянуть в разные стороны. Поднимайте руки над головой, а после плавно опускайте. 
  5. Упражнение «тяга полотенца в наклоне». Согните корпус, наклонив спину вперед. Возьмите полотенце в руки, также натягивая его изо всех сих. Начинайте сгибать локти. 
  6. «Супермен» со сменой рук и ног. Примите положение лежа на животе. Старайтесь, чтобы голова и ноги не касались пола. Начинайте поднимать одновременно правую руку и левую ногу, а после — наоборот — левую руку и правую ногу. Чередуйте на протяжении 30 секунд. 
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