Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тренировка Full Body в домашних условиях от Иракли Макацария

06.05.2020

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 продолжает культивировать спорт даже во время карантина. А в связи с его продолжением на досуге можно отлично заняться физическими упражнениями. Тренировкой на все группы мышц и проработку тела поделился Иракли Макацария. Видео — в материале.

Данный комплекс упражнений занимает около 20 минут в день. Такая тренировка  позволяет держать наши мышцы в тонусе и поддерживать кардиосистему организма во время карантина. 

Больше по теме: Спорт на карантине: тренировка спины от Иракли Макацария

Каждое упражнение необходимо выполнять по 30 секунд. Между упражнениями 5 секунд отдыха. Выполняйте 5 подходов, между которыми не забывайте давать себе 1 минуту отдыха.

«За одну такую тренировку за 21 минуту я сжигаю 450 ккал с пульсом 174 удара в минуту.  Ну что, готовы? БОЛИ НЕТ», — написал тренер.

  1. Выпады + приседания.
  2. Планка «плечо—колено—стопа».
  3. Поднимаемся с колен и возвращаемся обратно.
  4. Ложимся на живот и отрываем туловище от пола (следим за поясницей).
  5. Jumping jacks (прыжки в стороны с подъемом рук).
  6. «Крабик».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить