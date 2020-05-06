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Тренировка Full Body в домашних условиях от Иракли Макацария
06.05.2020
Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 продолжает культивировать спорт даже во время карантина. А в связи с его продолжением на досуге можно отлично заняться физическими упражнениями. Тренировкой на все группы мышц и проработку тела поделился Иракли Макацария. Видео — в материале.
Данный комплекс упражнений занимает около 20 минут в день. Такая тренировка позволяет держать наши мышцы в тонусе и поддерживать кардиосистему организма во время карантина.
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Каждое упражнение необходимо выполнять по 30 секунд. Между упражнениями 5 секунд отдыха. Выполняйте 5 подходов, между которыми не забывайте давать себе 1 минуту отдыха.
, — написал тренер. «За одну такую тренировку за 21 минуту я сжигаю 450 ккал с пульсом 174 удара в минуту. Ну что, готовы? БОЛИ НЕТ»
Выпады + приседания.
Планка «плечо—колено—стопа».
Поднимаемся с колен и возвращаемся обратно.
Ложимся на живот и отрываем туловище от пола (следим за поясницей).
Jumping jacks (прыжки в стороны с подъемом рук).
«Крабик».
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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