Тренировка Full Body в домашних условиях от Иракли Макацария

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 продолжает культивировать спорт даже во время карантина. А в связи с его продолжением на досуге можно отлично заняться физическими упражнениями. Тренировкой на все группы мышц и проработку тела поделился Иракли Макацария. Видео — в материале.

Данный комплекс упражнений занимает около 20 минут в день. Такая тренировка позволяет держать наши мышцы в тонусе и поддерживать кардиосистему организма во время карантина.

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Каждое упражнение необходимо выполнять по 30 секунд. Между упражнениями 5 секунд отдыха. Выполняйте 5 подходов, между которыми не забывайте давать себе 1 минуту отдыха.

«За одну такую тренировку за 21 минуту я сжигаю 450 ккал с пульсом 174 удара в минуту. Ну что, готовы? БОЛИ НЕТ», — написал тренер.

Выпады + приседания. Планка «плечо—колено—стопа». Поднимаемся с колен и возвращаемся обратно. Ложимся на живот и отрываем туловище от пола (следим за поясницей). Jumping jacks (прыжки в стороны с подъемом рук). «Крабик».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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