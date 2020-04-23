З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходить медична драма «Акушерка» виробництва StarLight Production. Генеральний продюсер картини – Галина Балан-Тімкіна. Чому варто подивитися новий серіал – дізнайтеся просто зараз!

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«Акушерка» – це нова медична гостросюжетна мелодрама, над виробництвом якої працює одна з найкращих команд в Україні – StarLight Production.

Генеральною продюсеркою проєкту виступила директорка серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тимкіна. У цій сфері вона більше 15 років, співпрацювала з багатьма телеканалами, а під її керівництвом вийшло понад 50 телесеріалів і фільмів.

Крута ідея. Глядачі в 12 серіях побачать зовсім не ідилічну картинку періоду очікування дітей і материнства. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний спектр усіляких емоцій, почуттів і відкриттів.

Хороші актори. Головну роль виконала зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко. Також у серіалі зайняті Андрій Мостренко, Олександр Єфремов, Ольга Морозова, Сергій Дзялик, Микола Боклан.

Гостросоціальна тема. Особливість серіалу «Акушерка» в тому, що глядач побачить не звичну картинку щасливого материнства, а складність вибору, який часто постає перед жінками в різних життєвих ситуаціях: стати матір’ю чи ні.

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