«Акушерка»: 5 причин посмотреть новый сериал
23.04.2020
С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит медицинская драма «Акушерка» производства StarLight Production. Генеральный продюсер картины – Галина Балан-Тимкина. Почему стоит посмотреть новый сериал – узнайте прямо сейчас!
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- «Акушерка» – это новая медицинская остросюжетная мелодрама, над производством которой работает одна из лучших команд в Украине – StarLight Production.
- Генеральным продюсером проекта является директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. В этой сфере она работает более 15 лет, сотрудничала со многими телеканалами, а под ее руководством вышло более 50 телесериалов и фильмов.
- Крутая идея. Зрители в 12 сериях увидят далеко не идилличную картинку периода ожидания детей и материнства. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный спектр всевозможных эмоций, чувств и открытий.
- Хорошие актеры. Главную роль исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Также в сериале заняты Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.
- Остросоциальная тема. Особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную картинку счастливого материнства, а сложность выбора, который часто встает перед женщинами в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.
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