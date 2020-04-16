«Акушерка»: репортаж зі зйомок нового серіалу

Уже 20 квітня глядачі телеканалу СТБ побачать новий серіал «Акушерка» виробництва StarLight Production. Мелодрама йтиме з понеділка по четвер у слоті «СТБ-Серіал» о 20:15. Але як же проходили зйомки найочікуванішого серіалу весни? Дивіться просто зараз!

Нещодавно режисер серіалу «Акушерка» Анатолій Григор’єв розповів, що на майданчику він з командою зіткнувся з невеликими труднощами:

«Знаєте, труднощі — це норма для кіно. Спочатку мучишся, як краще зняти, а потім мучишся від думки, що, може, треба було зробити все по-іншому (сміється. — Прим. ред.). Саме ця історія вирізняється великою кількістю акторів-початківців. Ні, вони всі впоралися зі своїм завданням геніально в прямому сенсі цього слова, хоча наймолодшому акторові і було всього-на-всього чотири дні. А от дорослі актори не відразу могли впоратися з емоціями, коли бачили немовлят».

За словами Анатолія, актори не могли стримувати свої емоції, коли бачили милих дітей — наймолодших артистів на майданчику!

«Тут зміна скоро закінчується, а вони розчулюються тоді, коли нам за сценарієм потрібно, щоб вони відмовлялися від новонародженого. Іноді доводилося прямо силою відбирати у дорослих акторів малюків, щоб вони могли зосередитися на своєму завданні. А якщо чесно, мені самому хотілося потискати цих маленьких янголят. У мене навіть з’явилися любимчики — п’ятиденний Діма і семиденна красуня Мирослава. Вони просто вже впізнавали мене в обличчя».

Крім цього, на зйомках виникали досить курйозні ситуації. Коли дитина не хотіла плакати, сам режисер довго і виснажливо домагався, щоб дитина пустила сльозу.

«Був один випадок, коли в сцені мені потрібно було, щоб немовля плакало, а моя улюблениця Мирослава, бачте, усміхатися надумала. Я півгодини вже стрибаю біля неї, і страшні пики їй корчу, і сердиті гримаси, а вона ще більше сміється. Що ж ти тут поробиш… А за цим усім спостерігала медсестра лікарні, де ми знімали. Побачила мій розпач і поцікавилася, чого ж я так старанно добиваюся. А коли дізналася, то підійшла до Мирослави, нахилилася, щось зробила — і маля заплакало на весь рот. Як виявилося, лікарі так роблять у разі потреби — сильно потерти стопу дитини, там є больові точки, і дитина починає плакати. Це роблять, коли потрібно, щоб дитина легені розробляла. Так що Мирославі дихальна гімнастика, а нам — красивий кадр».

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