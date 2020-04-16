«Акушерка»: репортаж со съемок нового сериала

Уже 20 апреля зрители телеканала СТБ увидят новый сериал «Акушерка» производства StarLight Production. Мелодрама будет идти с понедельника по четверг в слоте «СТБ-Сериал» в 20:15. Но как же проходили съемки самого ожидаемого сериала весны? Смотрите прямо сейчас!

Не так давно режиссер сериала «Акушерка» Анатолий Григорьев рассказал, что на площадке он с командой столкнулся с небольшими трудностями:

«Знаете, трудности – это норма для кино. Сначала мучаешься, как лучше снять, а потом мучаешься от мысли, что, может, нужно было сделать все по-другому (смеется. — Прим. ред.). Именно эта история отличается большим количеством начинающих актеров. Нет, они все справились со своей задачей гениально в самом прямом смысле этого слова, хотя самому младшему актеру и было всего-то ничего – четыре дня. А вот взрослые актеры не сразу могли справиться с эмоциями при виде младенцев».

По словам Анатолия, актеры не могли сдерживать свои эмоции, когда видели милейших детей – самых младших артистов на площадке!

«Тут смена скоро заканчивается, а они умиляются тогда, когда нам по сценарию нужно, чтобы они отказывались от новорожденного. Иногда приходилось прямо силой отбирать у взрослых актеров малышей, чтобы они могли сосредоточиться на своей задаче. А если честно, мне самому хотелось потискать этих маленьких ангелочков. У меня даже появились любимчики – пятидневный Дима и семидневная красавица Мирослава. Они просто уже узнавали меня в лицо».

Кроме этого, на съемках возникали довольно курьезные ситуации. Когда младенец не хотел плакать, сам режиссер долго и томительно заставлял малышку пустить слезу.

«Был один случай, когда в сцене мне нужно было, чтобы младенец плакал, а моя любимая Мирослава, понимаете ли, улыбаться вздумала. Я полчаса уже прыгаю возле нее, и страшные рожицы ей корчу, и сердитые гримасы, а она еще больше смеется. Что ж ты тут поделаешь… А за этим всем наблюдала медсестра больницы, где мы снимали. Увидела мое отчаяние и поинтересовалась, чего же я так усердно добиваюсь. А когда узнала, то подошла к Мирославе, наклонилась, что-то сделала — и малышка заплакала во весь рот. Как оказалось, врачи так делают при надобности — сильно потереть стопу ребенка, там есть болевые точки, и ребенок начинает плакать. Это делают, когда нужно, чтобы ребенок легкие разрабатывал. Так что Мирославе дыхательная гимнастика, а нам – красивый кадр».

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