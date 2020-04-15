Уже цього понеділка, 20 квітня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Серіал ітиме з понеділка по четвер у слоті «СТБ-серіал» о 20:15. Генеральний продюсер – Галина Балан-Тимкіна. Читайте 5 причин подивитися новий серіал прямо зараз!

«Акушерка» – це нова медична гостросюжетна мелодрама, над виробництвом якої працює одна з найкращих команд в Україні – StarLight Production.

Генеральною продюсеркою проєкту виступила директорка серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тимкіна. У цій сфері вона більше 15 років, співпрацювала з багатьма телеканалами, а під її керівництвом вийшло понад 50 телесеріалів і фільмів.

Крута ідея. Глядачі в 12 серіях побачать зовсім не ідилічну картинку періоду очікування дітей і материнства. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний спектр усіляких емоцій, почуттів і відкриттів.

Хороші актори. Головну роль виконала зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко. Також у серіалі зайняті Андрій Мостренко, Олександр Єфремов, Ольга Морозова, Сергій Дзялик, Микола Боклан.