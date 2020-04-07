«Папаньки»: актори серіалу і їхні діти у реальному житті
Після дворічної перерви успішний телесеріал «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо» переїжджає на телеканал СТБ. Зовсім скоро в ефірі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу. Нові епізоди будуть виходити у слоті «СТБ-Серіал» о 20:15 з понеділка по четвер. Але які ж папаньки у реальному житті та хто вони – діти акторів?
У другому сезоні «Папаньки» Микита, Женя, Сашко та Єгор продовжать дружньо жити в одному будинку, з’ясовувати відносини зі своїми «половинками», віртуозно виховувати дітей та потрапляти у ще більш кумедні, а інколи й драматичні життєві ситуації! Давайте познайомимось із реальними дітьми акторів просто зараз!
Євген Сморігін
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Сольфеджио! Это основа музыки! Как невозможно построить дом без фундамента, так же невозможно научиться музыке без сольфеджио! В детстве, я не очень любил этот предмет, потому что он попросту скучный. Но с возрастом я осознал на сколько важен был каждый урок! Стокато, легато, фермата, диминуэндо в конце концов! Слушайте музыку! Учитесь музыке! Музыка это международный язык, который понимают все люди на планете! #музыка #сольфеджио #учимся #мама #дети
Євген Сморігін народився в 1979 році у Мінську. Він – актор, телеведучий, сценарист, продюсер, співак. А ще – багатодітний батько!
З 2006 року і по теперішній час Євген живе під Києвом, працює у столиці. Дружина — Лідія, діти — Олексій, Єлизавета та Олександр. Батьки і старший брат Олександр живуть у Мінську.
Єгор Крутоголов
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Єгор Крутоголов народився у 1980 році у Миколаєві. Єгор – український телеведучий, актор, художній керівник «Дизель Студіо», учасник «Дизель Шоу». Також він батько двох чудових хлопчиків!
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Дружина — Катерина Крутоголова. Син — Лев (2010) — чемпіон України з картингу. 8 вересня 2019 року у Єгора народився другий син Макс.
Євген Гашенко
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Вечеринка-карантинка! 🎧🎼🎚🎛🎉🎊 #карантин #дискотека #skrillex #папасын
Євген Гашенко народився у 1981 році і також – у місті Миколаїв. Талановитий актор, телеведучий, сценарист. Учасник проектів «Дизель Студіо» (скетч-ком «На трьох», концертне шоу «Дизель Шоу»).
Євген живе з коханою дружиною Ольгою, яка працює дизайнером одягу. Разом молоді батьки виховують сина Івана.
Андрій Фединчик
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Андрій Фединчик народився у 1985 році в Улан-Батор, Монгольська Народна Республіка. Андрій – український актор театру, кіно та дубляжу.
Перша дружина Андрія – Вікторія. Друга дружина — українська актриса Наталка Денисенко. Молоді люди познайомилися на зйомках серіалу, де вони зіграли закоханих. Своє весілля вони відсвяткували на Мальдівах. Восени 2017 року у пари народився син, якого назвали Андрієм.
Лілія Ребрик
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Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час… Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи ! Тримаємо себе в формі! #дикасімейка #карантин #українавдома
Лілія Ребрик – народилась у 1981 році в Чернівцях. Відома українська акторка і телеведуча.
У 2011 році вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого. Через рік Лілія народила доньку Діану, а вже у 2018 році народила другу доньку, Поліну.
Не пропустіть нові епізоди улюбленого серіалу «Папаньки» о 20:15 з понеділка по четвер!