«Папаньки»: актори серіалу і їхні діти у реальному житті

Після дворічної перерви успішний телесеріал «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо» переїжджає на телеканал СТБ. Зовсім скоро в ефірі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу. Нові епізоди будуть виходити у слоті «СТБ-Серіал» о 20:15 з понеділка по четвер. Але які ж папаньки у реальному житті та хто вони – діти акторів?

У другому сезоні «Папаньки» Микита, Женя, Сашко та Єгор продовжать дружньо жити в одному будинку, з’ясовувати відносини зі своїми «половинками», віртуозно виховувати дітей та потрапляти у ще більш кумедні, а інколи й драматичні життєві ситуації! Давайте познайомимось із реальними дітьми акторів просто зараз!

Євген Сморігін

Євген Сморігін народився в 1979 році у Мінську. Він – актор, телеведучий, сценарист, продюсер, співак. А ще – багатодітний батько!

З 2006 року і по теперішній час Євген живе під Києвом, працює у столиці. Дружина — Лідія, діти — Олексій, Єлизавета та Олександр. Батьки і старший брат Олександр живуть у Мінську.

Єгор Крутоголов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Стих для 6-ти месячного ребёнка Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano) 3 Мар 2020 в 10:56 PST

Єгор Крутоголов народився у 1980 році у Миколаєві. Єгор – український телеведучий, актор, художній керівник «Дизель Студіо», учасник «Дизель Шоу». Також він батько двох чудових хлопчиків!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano) 20 Мар 2020 в 10:22 PDT

Дружина — Катерина Крутоголова. Син — Лев (2010) — чемпіон України з картингу. 8 вересня 2019 року у Єгора народився другий син Макс.

Євген Гашенко

Євген Гашенко народився у 1981 році і також – у місті Миколаїв. Талановитий актор, телеведучий, сценарист. Учасник проектів «Дизель Студіо» (скетч-ком «На трьох», концертне шоу «Дизель Шоу»).

Євген живе з коханою дружиною Ольгою, яка працює дизайнером одягу. Разом молоді батьки виховують сина Івана.

Андрій Фединчик

Посмотреть эту публикацию в Instagram Семейные посиделки) #минифединчик Публикация от Андрей Фединчик (@andreyfedinchik) 6 Ноя 2019 в 12:28 PST

Андрій Фединчик народився у 1985 році в Улан-Батор, Монгольська Народна Республіка. Андрій – український актор театру, кіно та дубляжу.

Перша дружина Андрія – Вікторія. Друга дружина — українська актриса Наталка Денисенко. Молоді люди познайомилися на зйомках серіалу, де вони зіграли закоханих. Своє весілля вони відсвяткували на Мальдівах. Восени 2017 року у пари народився син, якого назвали Андрієм.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик – народилась у 1981 році в Чернівцях. Відома українська акторка і телеведуча.

У 2011 році вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого. Через рік Лілія народила доньку Діану, а вже у 2018 році народила другу доньку, Поліну.

Не пропустіть нові епізоди улюбленого серіалу «Папаньки» о 20:15 з понеділка по четвер!

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