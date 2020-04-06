Сергій Жадан: «Спіймати Кайдаша» – неймовірно важливе та яскраве явище нашого кіна

На карантині перегляд серіальних новинок став одним із варіантів проведення вільного часу. «Спіймати Кайдаша» – справжній феномен українського кінематографу. Зірки телеканалу СТБ Анна Сагайдачна, Надя Матвєєва, Марина Боржемська та ще багато інших вже встигли насолодитися цим шедевром. Яніна Соколова також високо оцінила серіал. До перегляду історії Кайдашів долучився і відомий український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст та вокаліст Сергій Жадан. Що він думає про «Спіймати Кайдаша»? Читайте просто зараз!

Сергій Жадан у своєму пості у Facebook високо оцінив роботу шоураннера Наталки Ворожбит. Виходячи з різних відгуків про «Спіймати Кайдаша» він зазначив, що глядача чіпляють саме життєва правдивість і відвертість, яка може сподобатися далеко не всім. Також Сергій Жадан відмітив, що не міг дивитися на Карпа Кайдаша без замилування, адже той неймовірно схожий на його старшого брата років двадцять п’ять тому.

«Цього року з’явився серіал «Спіймати Кайдаша» за сценарієм Наталки – як на мене, неймовірно важливе та яскраве явище нашого кіна. Мені здається, в нашому кінематографі давно ніхто не говорив про українців так просто й переконливо. Та, зрештою, якщо говорити відверто – хто після Довженка змальовував українців із такою правдивою ніжністю, яка захоплює й відштовхує водночас? Наталка зробила чесну й талановиту річ. Ми справді так живемо, ми справді так одягаємось, справді так говоримо, справді так любимо, справді так зраджуємо. Ми саме такі в нашій ніжності й нашій підступності. Саме це знаходить відгук, саме це притягує, саме це дратує. Неймовірна річ, як на мене».

Дивіться серіал «Спіймати Кайдаша» просто зараз!

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