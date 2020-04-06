Сергей Жадан: «Спіймати Кайдаша» – невероятно важное и яркое явление нашего кино

На карантине просмотр сериальных новинок стал одним из вариантов проведения свободного времени. «Спіймати Кайдаша» – настоящий феномен украинского кинематографа. Звезды телеканала СТБ Анна Сагайдачная, Надя Матвеева, Марина Боржемська и еще многие другие уже успели насладиться этим шедевром. Янина Соколова также высоко оценила сериал. К просмотру истории Кайдашей присоединился и известный украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист и вокалист Сергей Жадан. Что он думает о «Спіймати Кайдаша»? Читайте прямо сейчас!

Сергей Жадан в своем посте в Facebook высоко оценил работу шоураннера Натальи Ворожбит. Исходя из различных отзывов о «Спіймати Кайдаша» он отметил, что зрителя цепляют именно жизненная правдивость и откровенность, которая может понравиться далеко не всем. Также Сергей Жадан выделил, что не мог смотреть на Карпа Кайдаша без восхищения, ведь тот невероятно похож на его старшего брата лет двадцать пять назад.

«В этом году появился сериал «Спіймати Кайдаша» по сценарию Натальи – по-моему, невероятно важное и яркое явление нашего кино. Мне кажется, в нашем кинематографе давно никто не говорил об украинцах так просто и убедительно. И, наконец, если говорить откровенно – кто после Довженка описывал украинцев с такой правдивой нежностью, которая захватывает и отталкивает одновременно? Наталья сделала честную и талантливую вещь. Мы действительно так живем, мы действительно так одеваемся, действительно так говорим, действительно так любим, действительно так изменяем. Мы именно такие в нашей нежности и нашем коварстве. Именно это находит отклик, именно это притягивает, именно это раздражает. Невероятная вещь, как по мне».

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