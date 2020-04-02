Як відбувається посилення карантину в Україні

У зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу, в Україні вже більше двох тижнів діє карантин. Проте влада береться до більш суворих превентивних заходів, адже й досі є громадяни, які порівнюють карантин із канікулами. Посилення карантину та штраф за його недотримання, закриття майданчиків і парків. Що саме і де відбувається — з’ясовували у програмі «Вікна-новини».

Незважаючи на обмеження руху громадського транспорту, закриття всіх розважальних та торгових центрів, у Львові знову працюють продовольчі ринки, адже МОЗ дозволило їх відкрити. Проте діє декілька правил, які обов’язкові до виконання:

Наявність маски у відвідувачів.

Один покупець на 20 квадратних метрів.

Відстань між покупцем і продавцем не менше 1,5 метри.

Дезинфекція прилавків і пакування продуктів, які не піддаються термічній обробці.

На одному з найбільших львівських ринків — Привокзальному — відкрито лише два входи з п’ятнадцяти. За кожним стежить охорона, аби не допустити великого скупчення людей. Правило: одна людина виходить — одна заходить.

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А от мер столиці Віталій Кличко заявив: у Києві продовольчі ринки не відкриватимуть, адже харчів достатньо і у супермаркетах. Також показав інспекцію однієї з лікарень інфекційного відділення. За словами Кличка, навідався він туди без попередження. Лікарі скаржаться, що їм не вистачає одягу, масок, рукавичок.

Суворіший карантин запровадили у Дніпрі. Закрили парки, сквери, дитячі майданчики. Посилити карантинні обмеження міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила 30 березня. Міський голова Борис Філатов зазначає: «Це перентивні заходи. Ми не можемо поставити біля кожного майданчика поліцейського. Тож розраховуємо на свідомість людей».

Тим часом крім дезінфекції вулиць і багатоповерхових будинків, взялися знезаражувати сміттєві баки.



Редакція STB.UA закликає дотримуватись правил карантину та залишатися вдома!

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