Как происходит усиление карантина в Украине

В связи с распространением пандемии коронавируса, в Украине уже более двух недель действует карантин. Однако власти берутся за более строгие превентивные меры, ведь до сих пор есть граждане, которые приравнивают карантин к каникулам. Усиление карантина и штраф за его несоблюдение, закрытие площадок и парков. Что именно и где происходит — выясняли в программе «Вікна-новини».

Несмотря на ограничения движения общественного транспорта, закрытие всех развлекательных и торговых центров, во Львове снова работают продовольственные рынки, ведь Минздрав разрешил их открыть. Однако действует несколько правил, которые обязательны к исполнению:

Наличие масок у посетителей.

Один покупатель на 20 квадратных метров.

Расстояние между покупателем и продавцом не менее 1,5 метра.

Дезинфекция прилавков и упаковки продуктов, не подвергающихся термической обработке.

На одном из крупнейших львовских рынков — Привокзальном — открыто только два входа из пятнадцати. За каждым следит охрана, чтобы не допустить большого скопления людей. Правило: один человек выходит — один заходит.

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А вот мэр столицы Виталий Кличко заявил: в Киеве продовольственные рынки не открывать, ведь продуктов достаточно и в супермаркетах. Также показал инспекцию одной из больниц инфекционного отделения. По словам Кличко, посетил он ее без предупреждения. Врачи жалуются, что им не хватает одежды, масок, перчаток.

Строгий карантин ввели в Днепре. Закрыли парки, скверы, детские площадки. Усилить карантин городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила 30 марта. Мэр Борис Филатов отмечает: «Это превентивные меры. Мы не можем поставить у каждой площадки полицейского. Поэтому рассчитываем на сознание людей».

Между тем, кроме дезинфекции улиц и многоэтажных домов, взялись обеззараживать мусорные баки.



Редакция STB.UA призывает соблюдать правила карантина и оставаться дома!

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