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СТБ: На Євробаченні-2021 Україну має представляти гурт GO-A

19.03.2020

Учора Європейська мовна спілка оголосила про скасування 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» через пандемію коронавірусу. Одночасно з цією  новиною в українців виникло логічне питання: хто представлятиме нашу країну наступного року та що буде з цьогорічним переможцем – гуртом GO-A? Невдовзі Суспільний мовник заявив, що запропонував гурту Go-A представляти Україну на Євробаченні-2021.

Телеканал СТБ повністю підтримує Суспільного мовника. І хоча нам дуже прикро, що наступного року відбір не проводитиметься, ми вважаємо це рішення правильним у ситуації, що склалася. На Євробаченні-2021 Україну має представляти гурт GO-A. 

Ми пишаємось тим, що за участі СТБ Національний відбір на Євробачення став в Україні подією національного масштабу. П’ять років тому, починаючи нашу співпрацю з UA: ПЕРШИЙ, канал СТБ поставив собі за мету створити майданчик, на якому кожен професійний виконавець може отримати шанс представити нашу країну в Європі. 

І нам це вдалося. За 5 років сцена Національного відбору відкрила широкому загалу чимало нових імен, привернула увагу відомих продюсерів, музичних експертів і меценатів, дала успішний старт багатьом молодим артистам, а сам відбір став для країни головною музичною подією року. За перебігом українського відбору тепер уважно слідкують майже всі країни Європи, а прямі ефірі відвідують представники міжнародної преси, офіційних платформ Євробачення та офіційних фан-клубів різних країн. Саме завдяки СТБ у 2016 році у відборі взяла участь Джамала – і повернула Євробачення в Україну. Це дуже гідний результат, яким ми по праву пишаємося. 

Нагадаємо, у фіналі Національного відбору на Євробачення судді і глядачі одноголосно віддали Go-A максимальну кількість балів – 12. Відео фінального виступу гурту зібрало майже 5 млн переглядів на офіційних Youtube-каналах СТБ та Еurovision song contest.

Більше на тему: Руслан Квінта про гурт Go-A: Я зрозумів, що це переможець

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