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СТБ: На Евровидении-2021 Украину должна представлять группа GO-A

19.03.2020

Вчера Европейский вещательный союз объявил об отмене 65-го международного песенного конкурса «Евровидение» из-за коронавируса. Одновременно с этой новостью у украинских зрителей возник логичный вопрос: кто будет представлять нашу страну в Европе и что будет с нынешним победителем – GO-A? Вскоре Общественный вещатель заявил, что предложил группе Go-A представлять Украину на Евровидении-2021.

Телеканал СТБ полностью поддерживает Общественного вещателя. И хотя нам очень жаль, что в следующем году отбор не будет проводиться, мы считаем это решение правильным в сложившейся ситуации. На Евровидении-2021 Украину должна представлять группа GO-A.

Мы гордимся тем, что при участии СТБ Национальный отбор на Евровидение стал в Украине событием национального масштаба. Пять лет назад, начиная наше сотрудничество с UA: ПЕРШИЙ, канал СТБ поставил себе цель –  создать площадку, на которой каждый профессиональный исполнитель может получить шанс представить нашу страну в Европе.

И нам это удалось. За 5 лет сцена Национального отбора открыла широкой публике немало новых имен, привлекла внимание известных продюсеров, музыкальных экспертов и меценатов, дала успешный старт многим молодым артистам, а сам отбор стал для страны главным музыкальным событием года. За украинским отбором теперь внимательно следят почти все страны Европы, а прямые эфиры посещают представители международной прессы, официальных платформ Евровидения и официальные фан-клубы разных стран. Именно благодаря СТБ в 2016 году в отборе приняла участие Джамала – и вернула Евровидение в Украину. Это очень достойный результат, которым мы по праву гордимся.

Напомним, в финале Национального отбора на Евровидение судьи и зрители единогласно отдали Go-A максимальное количество баллов – 12. Видео финального выступления группы собрало почти 5 млн просмотров на официальных Youtube каналах СТБ и Eurovision song contest.

Больше по теме: Руслан Квинта о группе Go-A: Я понял, что это победитель

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