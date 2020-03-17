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Зоряна Скалецька про коронавірус: чи потрібні маски здоровим людям?

17.03.2020
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Ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька ексклюзивно в програмі «Вікна-новини» на СТБ продовжує інформувати про ситуацію з коронавірусів в Україні та світі. Чому країни переходять на дистанційну та онлайн роботу і чи ефективно це? А також — чи потрібні маски здоровим людям і коли вони з’являться в Україні? Читайте рекомендації ексміністерки охорони здоров’я в матеріалі.

Дистанційна робота

Зараз всюди суворі обмеження, надзвичайні стани і закриті кордони. Багато де працюють лише продуктові магазини, аптеки і банки. Громадян закликають максимально ізолюватися. Україна як частина цивілізованого світу приймає ті ж заходи. Що ж тепер робити — взагалі не виходити з дому? Поділюся власним досвідом. Два тижні я і ще понад 100 українців та іноземців провели в обсервації в Нових Санжарах. Ми не залишали територію і майже не виходили з кімнат. При цьому мені довелося працювати дистанційно. Скайп, телефон, інтернет дозволяють повноцінно працювати навіть поза офісом. І це не тільки мій досвід.

Керівник Міністерства охорони здоров’я Великобританії працює на домашньому карантині, оскільки у неї виявили коронавірус. Міністр культури Франції працює дистанційно — він теж заражений, як і прем’єр-міністр Канади з дружиною. Якщо чиновники провідних країн світу працюють вдома, то і ви теж зможете. Звичайно, якщо є можливість виконувати свою роботу дистанційно.

Більше на тему: Коронавірус в Україні: зірки СТБ підтримали флешмоб #залишайсявдома

Чи потрібні маски здоровим людям?

Стосовно масок — їх немає. Оголошення про це зараз висять на дверях ледь не кожної аптеки. Одноразові маски ще можна знайти в інтернет-магазинах, але ціни там шалені, накручені в десятки разів. Незважаючи на те, що з 12 березня експорт масок заборонений, за фактом вилучення партій вже на наступний день в аеропорту Бориспіль було порушено кримінальну справу. Цими вихідними на кордоні з Польщею військовослужбовці луцького загону завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторів. А в Херсоні працівники поліції не дали продати за кордон через місцевий аеропорт 21 тисячу масок.

З приводу неймовірного попиту всередині країни і масового бажання українців запастися масками скажу так: маски потрібні медичним працівникам і тим, хто вже захворів або у кого є підозра на коронавірус, набагато більше, ніж здоровим людям. Скуповуючи десятками і сотнями медичні маски, ви забираєте з ринку то, що надзвичайно необхідно для медичних установ. Звичайно, Антимонопольний комітет, Міністерство економіки повинні вживати заходів, але нам, громадянам, варто прислухатися до рекомендацій МОЗ і ВООЗ. Носіння маски не захищає від можливості зараження, а лише створює примарне відчуття захищеності. Кожен з вас може бути супергероєм і внести свій вклад в боротьбу з новим вірусом. Пам’ятайте, що прості речі рятують життя. Тому мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

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