Зоряна Скалецкая о коронавирусе: нужны ли маски здоровым людям?

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Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая эксклюзивно в программе «Вікна-новини» на СТБ продолжает информировать о ситуации с коронавирусом в Украине и мире. Почему страны переходят на дистанционную и онлайн работу и эффективно ли это? А также – нужны ли маски здоровым людям и когда они появятся в Украине? Читайте рекомендации экс-министра здравоохранения в материале.

Дистанционная работа

Сейчас везде строгие ограничения, чрезвычайные положения и закрытые границы. Много где работают лишь продуктовые магазины, аптеки и банки. Граждан призывают максимально изолироваться. Украина как часть цивилизованного мира принимает те же меры. Что же теперь делать – вообще не выходить из дома? Поделюсь собственным опытом. Две недели я и еще более 100 украинцев и иностранцев провели в обсервации в Новых Санжарах. Мы не покидали территорию и почти не выходили из комнат. При этом мне пришлось работать дистанционно. Скайп, телефон, интернет позволяют полноценно работать даже вне офиса. И это не только мой опыт.

Руководитель Министерства здравоохранения Великобритании работает на домашнем карантине, поскольку у нее обнаружили коронавирус. Министр культуры Франции работает дистанционно – он тоже поражен, как и премьер-министр Канады с женой. Если чиновники ведущих стран мира работают дома, то и вы тоже сможете. Конечно, если есть возможность выполнять свою работу дистанционно.

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Нужны ли маски здоровым людям?

Касательно масок – их нет. Объявления об этом сейчас висят на дверях едва не каждой аптеки. Одноразовые маски еще можно найти в интернет-магазинах, но цены там баснословные, накрученные в десятки раз. Несмотря на то, что с 12 марта экспорт масок запрещен, по факту изъятия партий уже на следующий день в аэропорту Борисполь было возбуждено уголовное дело. На этих выходных на границе с Польшей военнослужащие луцкого отряда помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторов. А в Херсоне работники полиции не дали продать за границу через местный аэропорт 21 тысячу масок.

По поводу неимоверного спроса внутри страны и массового желания украинцев запастись масками скажу так: маски нужны медицинским работникам и тем, кто уже заболел или у кого есть подозрение на коронавирус, гораздо больше, чем здоровым людям. Скупая десятками и сотнями медицинские маски, вы забираете с рынка то, что чрезвычайно необходимо для медицинских учреждений. Конечно, Антимонопольный комитет, Министерство экономики должны принимать меры, но нам, гражданам, стоит прислушаться к рекомендациям Минздрава и ВОЗ. Ношение маски не защищает от возможности заражения, а лишь создает призрачное ощущение защищенности. Каждый из вас может быть супергероем и внести свой вклад в борьбу с новым вирусом. Помните, что простые вещи спасают жизнь. Поэтому мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 22:00.

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