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Євробачення-2020: дует з Данії Ben & Tan представив пісню «Yes»

11.03.2020

Дует з Данії Ben & Tan був обраний представником на Євробачення-2020. Днями артисти представили пісню, з якою будуть штурмувати головну музичну сцену Європи! Детальніше – далі в матеріалі!

Уже відомо, що Ben & Tan виграли датський національний відбір на Євробачення 2020 з піснею «Yes». Дует виступить у другій половині другого півфіналу 14 травня в Роттердамі.

Фінал данського національного відбору відбувся на вихідних, 7 березня, на Royal Arena в Копенгагені. Вперше в історії шоу пройшло без звичайної аудиторії в 10 000 чоловік. Громадський мовник DR прийняв це рішення після того, як данська влада наказали організаціям відкласти або скасувати всі заходи з більш ніж 1000 відвідувачами.

Про дует

17-річний Бенджамін Розенбом і 22-річна Танні Аманда Белселлс зустрілися, коли брали участь в датському масштабному шоу «Х-фактор». Їх пісня про те, щоб бути відкритими для любові, навіть якщо вона може зруйнувати ваші початкові плани.

Більше на тему: Євробачення-2020: Азербайджан визначився з представником

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