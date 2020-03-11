Дуэт из Дании Ben & Tan был выбран представителем на Евровидение-2020. На днях артисты представили песню, с которой будут штурмовать главную музыкальную сцену Европы! Подробнее – далее в материале!

Уже известно, что Ben & Tan выиграли датский национальный отбор на Евровидение 2020 с песней «Yes». Дуэт выступит во второй половине второго полуфинала 14 мая в Роттердаме.

Финал датского национального отбора состоялся в на выходных, 7 марта, на Royal Arena в Копенгагене. Впервые в истории шоу прошло без обычной аудитории в 10 000 человек. Общественный вещатель DR принял это решение после того, как датские власти приказали организациям отложить или отменить все мероприятия с более чем 1000 посетителями.

О дуэте

17-летний Бенджамин Розенбом и 22-летняя Танне Аманда Бэлселлс встретились, когда участвовали в датском масштабном шоу «Х-фактор». Их песня о том, чтобы быть открытыми для любви, даже если она может разрушить ваши первоначальные планы.

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