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Євробачення-2020: грузинський співак Торніке Кіпіані представив пісню «Take Me As I Am»

04.03.2020

Співак Торніке Кіпіані зовсім нещодавно був обраний для того, щоб представляти Грузію на Євробаченні-2020. Сьогодні стало відомо, що на міжнародному конкурсі Євробачення-2020 учасник виконає пісню «Take Me As I Am». Детальніше – далі в матеріалі!

Зовсім нещодавно Грузія представила відео на конкурсну пісню Торніке Кіпіані «Take Me As I Am».

Пісня була написана самим Торніке і записана разом з Алеко Бердзенішвілі. Кліп був знятий режисером Темо Квірквелія.

Торніке, або просто Кіпо, – 31-річний співак з Грузії. Він став відомий грузинській публіці після перемоги в «X-факторі» в 2014 році. Наставником Торніке на шоу був не хто інший, як делегат на Євробаченні-2019 від Кіпру, – Тамта!

Торніке готувався представляти Грузію на Євробаченні ще в 2017 році в Києві. Але тоді його пісня «You Are My Sunshine» не була обрана.

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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