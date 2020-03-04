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Евровидение-2020: грузинский певец Торнике Кипиани представил песню «Take Me As I Am»

04.03.2020

Певец Торнике Кипиани совсем недавно был выбран для того, чтобы представлять Грузию на Евровидении-2020. Сегодня стало известно, что на международном конкурсе Евровидение-2020 участник исполнит песню «Take Me As I Am». Подробнее – далее в материале!

Совсем недавно Грузия представила видео на конкурсную песню Торнике Кипиани «Take Me As I Am». 

Песня была написана самим Торнике и записана вместе с Алеко Бердзенишвили. Клип был снят режиссером Темо Квирквелия.

Торнике, или просто Кипо, – 31-летний певец из Грузии. Он стал известен грузинской публике после победы в «X-факторе» в 2014 году. Наставником Торнике на шоу был не кто иной, как делегат на Евровидении-2019 от Кипра, — Тамта! 

Торнике готовился представлять Грузию на Евровидении еще в 2017 году в Киеве. Но тогда его песня «You Are My Sunshine» не была выбрана.

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

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