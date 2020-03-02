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Євробачення-2020: дует з Білорусі VAL представив пісню «Da Vidna»
Вчора білоруський дует – представник країни на конкурсі Євробачення-2020 року – випустив пісню «Da Vidna». Подробиці – далі в матеріалі!
Зовсім недавно, під час національного відбору в Мінську, Білорусь вирішила, що дует VAL з піснею «Da Vidna» представить їх на Євробаченні-2020 у Роттердамі. VAL виступить в першій половині першого півфіналу 12 травня.
За кілька днів відео представників Білорусі зібрало на YouТube більше 100 тисяч переглядів!
Відомо, що VAL складається з пари – Валерії Грибоусової і Влада Пашкевича. Вони експериментують з такими жанрами, як хаус, R & B, поп і хіп-хоп.
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