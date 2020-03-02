Евровидение-2020: дуэт из Беларуси VAL представил песню «Da Vidna»

Вчера белорусский дуэт – представитель страны на конкурсе Евровидение-2020 — выпустил песню «Da Vidna». Подробности – далее в материале!

Совсем недавно, во время национального отбора в Минске, Беларусь решила, что дуэт VAL с песней «Da Vidna» представит их на Евровидении-2020 в Роттердаме. VAL выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая.

За пару дней видео представителей Беларуси собрало на YouТube больше 100 тысяч просмотров!

Известно, что VAL состоит из пары — Валерии Грибусовой и Влада Пашкевича. Они экспериментируют с такими жанрами, как хаус, R&B, поп и хип-хоп.

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