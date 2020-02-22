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Jerry Heil — «Vegan»: пісня для Нацвідбору-2020

22.02.2020

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil представила пісню під назвою «Vegan». Саме з цією композицією співачка виступить у фіналі під номером 2. Слухайте пісню «Vegan» у матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2020 – фінал відбору в Україні від 22.02.2020

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Jerry Heil презентувала пісню, з якою побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Вже 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору, в якому учасниця виступить із піснею «Vegan». Сама назва говорить про те, що культивує виконавиця. Це музика про її стиль і спосіб життя, а також про те, як легко і весело живеться в цьому світі.

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Jerry Heil зазначила, що тема веганства дуже важлива: «Як на мене, тема, яку я порушую в цій пісні, — надважлива, і про це треба частіше говорити. По-друге, мені хочеться показати, що українці пишуть музику світового рівня».

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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