Оскароносець, Міс США і адвокат року: успішні учасниці проєкту «Холостяк» з усього світу

Проєкт «Холостяк» — це те місце, куди всі приходять закохатися! Уявіть, 24 сезони в Америці, 10 — в Україні і безліч міжнародних адаптацій у 26 країнах. Справжньої казки бажають всі, і навіть ті, хто успішний в кар’єрі адвокатки, телеведучої, актриси та моделі. Найуспішніші учасниці проєкту «Холостяк» у всьому світі — зібрані в нашому матеріалі.

Більше на тему: Співачки, ведучі та бізнесвумен: 5 найуспішніших Холостячок

Алі Федотовські — одна з перших учасниць американського проєкту «The Bachelor», на який вона прийшла у 2010 році. Дівчина стала фаворитом фанатів, що допомогло після реаліті розвиватися на телебаченні. У 2012 році ексхолостячка здобула призове місце на конкурсі «Міс США 2012». Потім влаштувалася працювати кореспондентом на червоній доріжці і регулярно з’являлася в ролі ведучої на центральному телеканалі E! (Entertainment Tonight). Також Алі знялася у фільмі «Хто хоче стати мільйонером» і навіть зіграла незначну роль у фільмі «Блакитний жасмін», що отримав «Оскар».

Учасниця 15-го сезону «The Bachelor» (Америка) Келті Найт боролася за серце головного героя Бреда Уомак. І не дивлячись на те, що дівчина не дійшла до фіналу, після участі повернулася до своєї роботи журналіста. З 2018 року дівчина очолила телепроєкт на одному з центральних телеканалів Entertainment Tonight — «The Lady Gang». В автобіографії Келті — інтерв’ю з голлівудськими зірками, яких їй вдавалося запросити в свою студію.

У Росії після закінчення 6-го сезону Єгор Крід вибрав Дашу Клюкіну. Дівчина вдруге брала участь у реаліті, що спричинило бурхливе обговорення в соціальних мережах. Після проєкту пара не залишилася разом, проте Даша стрімко почала набувати популярності. На сьогоднішній день у ексучасниці в Instagram близько трьох мільйонів підписників. Даша також амбасадор відомих брендових ліній люксової косметики і парфумерії. А з недавнього часу зайнялася сольною кар’єрою співачки, записавши два треки. Дівчина успішно вийшла заміж за топ-менеджера однієї з найбільших російських медіакомпаній.

Енді Дорфман зробила успішну кар’єру як помічниця окружного прокурора в Атланті, але пішла з посади, щоб завоювати серце головного героя реаліті «The Bachelor». Подивом для всіх стала поява впевненої та успішної дівчини, яка з легкістю справляється з судовими позовами і кваліфікує кримінальні справи. Жорсткий характер так і не вдалося приховати, тому протримавшись до 8 випуску, дівчина сміливо відмовила головному герою 18-го сезону Хуану Пабло Галавісу. Після участі Енді написала книгу «It’s Not Okay», в якій описала своє життя до і після участі в реаліті. Дівчину постійно засипали надокучливими запитаннями про те, чому адвокатка пішла в проєкт, і чому вона не повернулася до зали суду. «Що я дійсно хочу сказати у відповідь:«Відчепіться. Ви все ще працюєте на своїй першій роботі? О, ні? Як ви смієте змінювати кар’єру?»

21 сезон «The Bachelor» запам’ятався своєю зірковою учасницею. Корін Олімпіос прийшла в реаліті як звичайна учасниця, проте незабаром з’ясувалося, що дівчина… доларовий мільйонер. Вона захоплюється моделюванням і акторською майстерністю, працювала над кліпами для різних артистів, а також над образами голлівудських акторів.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ